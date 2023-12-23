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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

وزير التنمية المحلية الفلسطيني: نثمّن دور نقابة المهندسين والشعب المصري في دعم قضيتنا|صور

نقيب المهندسين والوزير
نقيب المهندسين والوزير الفلسطيني

استقبل المهندس طارق النبراوي- نقيب مهندسي مصر، اليوم بمكتبه بمقر النقابة العامة، المهندس مجدي الصالح- الأمين العام للاتحاد العام للمهندسين الفلسطينيين ووزير التنمية المحلية الفلسطيني، بحضور  الدكتور هشام سعودي- وكيل نقابة المهندسين، والدكتور عادل الحديثي- الأمين العام لاتحاد المهندسين العرب.

خلال اللقاء أكد المهندس طارق النبراوي،  رفضه واستنكاره وكل مهندسي مصر للجرائم المروعة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة، مشددًا على أن ما ترتكبه قوات الاحتلال الصهيوني هي جرائم حرب وانتهاك صارخ لكل المواثيق والأعراف والقوانين الدولية.

كما شدد "النبراوي" على أن مصر قيادةً وشعبًا لا تدخر جهدًا لمساندة الأشقاء في فلسطين، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية هي قضية مصر الأولى.

وأشار النبراوي إلى أن نقابة المهندسين والشعب المصري بكافة فئاته يدعم الأشقاء الفلسطينيين في مواجهة جرائم العدوان و الإبادة التي ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني، ويساند كفاحه الباسل لاسترداد حقوقه وأرضه.

من جانبه عبر المهندس مجدي الصالح، عن تقديره  وامتنانه لما تقوم به مصر تجاه القضية الفلسطينية،  كما ثمن دور نقابة المهندسين والشعب المصري في دعم القضية والشعب الفلسطيني.

وفي نهاية اللقاء، أهدى النبراوي درع نقابة المهندسين المصرية إلى أمين الاتحاد العام للمهندسين الفلسطينيين، تقديرًا لمهندسي وشعب فلسطين الشقيق، مشيدًا بنضالهم وصمودهم في وجه الاحتلال.

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