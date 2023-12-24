أخبار التكنولوجيا.. احذر عروض الكريسماس عمليات احتيال تستهدف أموال المستخدمين وأفضل موبايل Oppo Reno للفئة المتوسطة

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

يتميز هاتف Oppo Reno 8 بأنه واحد من أفضل وأقوى هواتف الفئة المتوسطة التي أطلقتها شركة أوبو الصينية مؤخرًا حيث يتميز الهاتف بكاميرا فائقة وشاشة عالية الجودة مع بطارية كبيرة وأداء قوي مع معالج مميز من شركة ميدياتيك بالإضافة إلى سعر مناسب.



تقدم شركة سامسونج العديد من الخيارات للمستخدمين وبفئات سعرية متنوعة لتناسب الكثير من المستخدمين، بدءًا من الفئة الرائدة وحتى الهواتف الرخيصة، ولكن تميز هواتفها المخصصة للفئة المتوسطة بالجمع بين السعر المناسب والمواصفات المتميزة.



تستعد شركة فيفو الصينية لإطلاق هواتفها الرائدة iQOO Neo9 خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث عرضت الشركة عددًا من الإعلانات التشويقية الخاصة بالهواتف والتي تستعرض التصميم والمواصفات الخاصة بها.

تعد أحد العوائق الرئيسية في الهواتف الذكية هو أن بعض الإعدادات والتطبيقات يمكن أن تدفع طاقة البطارية إلى مستويات سيئة للغاية، وربما تكون قد قمت بشحن هاتفك لساعات، ولكن هناك تطبيقات يمكن أن ترسلك للبحث عن شاحن هاتفك بعد ساعات قليلة من اليوم.



حذر خبراء في مجال الأمن السيبراني من عمليات الاحتيال التي تستهدف المستخدمين الذين يحاولون الاستفادة من العروض والتخفيضات الخاصة بالكريسماس والاحتفال بالعام الجديد.



شهدت صناعة أشباه الموصلات التي استوردتها الصين من هولندا في نوفمبر الماضي، زيادة مذهلة بلغت أكثر من 10 أضعاف، مقارنة بالعام الماضي، مما يعوض النقص الهائل الذي أصاب الواردات الصينية بعد الحظر الأمريكي.