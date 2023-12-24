مقطع فيديو يدمي القلوب لمجموعة من أطفال غزة

أثار مقطع فيديو يدمي القلوب من قطاع غزة ويثير تعاطف الكثير من رواد السوشيال ميديا الكثير من الجدل، حيث وثق مقطع الفيديو لأطفال صغار يقومون بمحاولة جمع بعض الدقيق المتناثر على الأرض، في ظل شح كبير لبعض المواد الغذائية الأساسية.

يظهر في مقطع الفيديو، 3 أطفال يحاولون القيام بجمع الطحين يبدو بعد أن سقط على الأرض ثم يقومون بوضعه في أكياس بلاستيكية، وذلك كرد فعلي للنقص الحاد لهذا العنصر الأساسي في صناعة الخبز.

وتعد من بعض المشاهد الصادمة التي وثقتها الكثير من مقاطع الفيديو صورة لتكدس عشرات والآلاف من سكان رفح والنازحين من مدن أخرى وذلك في غزة وهم يصطفون في طوابير لساعات وذلك على مدى أيام للحصول على المعونات خاصة الطحين.