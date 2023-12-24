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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| 13 قرارا بشأن امتحانات الثانوية العامة 2024.. فتح باب القبول للطلاب الجدد بالتعليم المدمج بجامعة القاهرة

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

أوبن بوك وبابل شيت وأسئلة للمتميزين|13 قرارا بشأن امتحانات الثانوية العامة 2024
كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن قراراتها النهائية بشأن امتحانات الثانوية العامة 2024، لحسم الجدل المثار و وقف الشائعات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي بمختلف أنواعها.

فتح باب القبول للطلاب الجدد بالتعليم المدمج بجامعة القاهرة في 30 ديسمبر
أعلن مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج، عن فتح باب القبول للطلاب الجدد الراغبين في الالتحاق ببرامجه المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات للحصول على البكالوريوس والليسانس بنظام التعليم المدمج لحملة الثانوية العامة أو ما يعادلها والدبلومات المتوسطة والمؤهلات العليا للفصل الدراسي مارس 2024، وذلك ابتداءً من  السبت الموافق 30 ديسمبر 2023.

جامعة حلوان تكشف الخدمات المتاحة بمركز دعم البحث العلمي
يطلق مركز دعم البحث العلمي بجامعة حلوان العديد من الخدمات التي يقدمها للباحثين، تحت رعاية  الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور  عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وتحت إشراف  الدكتور محمد القصاص مدير مركز دعم البحث العلمي ومستشار قطاع الدراسات العليا للبحث العلمي.

ألسن عين شمس تستضيف «عَالِمة لسانيات» في محاضرة عامة بمجال دراسات الترجمة
تستضيف كلية الألسن جامعة عين شمس، تحت رعاية الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية، وإشراف الدكتورة أشرف عطية، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، أحد أهم علماء اللسانيات في العصر الحديث الدكتورة  منى بيكر، مدير مركز الترجمة والدراسات الحضارية بجامعة مانشستر في إنجلترا ونائب رئيس الجمعية العالمية لدراسات الترجمة والثقافات المتعددة وأستاذ زائر في كل من جامعة هونج كونج بالصين وجامعة ميدليكس بالمملكة المتحدة وجامعة أوسلو بالسويد ولها العديد من المؤلفات والدراسات في مجال الترجمة، وذلك في تمام الحادية عشرة من صباح الخميس الرابع من يناير 2024 بقاعة المؤتمرات بكلية الألسن.

وكيل التعليم بالغربية يباشر انتظام العملية التعليمية بمدرسة ناصر الثانوية الزراعية
باشر  ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، في جولة تفقدية  انتظام العملية التعليمية بمدرسة ناصر الثانوية الزراعية، التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية.

تعليم الغربية: 2280 طالب يشاركون في الاختبار الدولي لقياس القدرات الأكاديمية بالرياضيات
شاركت مديرية التربية والتعليم بالغربية في الاختبار الدولي لقياس القدرات الأكاديمية في الرياضيات TOFAS بعدد 2280 طالب بجميع المراحل الدراسية، بداية من الصف الثالث الابتدائي وحتى الأول الثانوي، ويشرف على تنفيذ المسابقة التوجيه العام للرياضيات بالمديرية، وبمعاونة الموجهين بالإدارات التعليمية العشر، و المنسقين بالمدارس.

 

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