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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إضافة خريطة زمنية.. التعليم العالي: اعتماد خطة للأنشطة الطلابية لعام 2024

الأنشطة الطلابية
الأنشطة الطلابية

تستعد الجامعات إلى اعتماد الخطة المستقبلية للأنشطة الطلابية للجامعات الحكومية المصرية، سواء القمية بمشاركة الجامعات أو الأنشطة الطلابية وذلك للعام الجديد 2024.

 

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وقال الدكتور عمر سالم نائب مدير مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية لشئون أنظمة التحول الرقمي، إن إجمالي الأنشطة الطلابية المدرجة بمنصة تسجيل الأنشطة الطلابية، وصلت إلى 43698 نشاطًا طلابيًّا، كما وصلت الأنشطة المستقبلية التي قد دخلت في المنصة إلى 25946 نشاطًا وذلك للعام الجديد 2024.

وأشار إلى أنه قد تضمنت المنصة إضافة خريطة زمنية لعام 2024 والتي هي مقسمة بالشهور، موضحا أنه قد تم تقسيم الأنشطة، سواء القمية أو أنشطة التوعية أو الأنشطة الطلابية على مستوى كل جامعة على مدار العام الجامعي القادم.


وأوضح أنه قد تم إضافة تقارير وفيديوهات بإنجازات الجامعات في مجالات الأنشطة الطلابية، والتي تُتيح لزوار موقع المجلس الأعلى للجامعات قراءة ومشاهدة إنجازات الجامعات في هذا الشأن.


وأكد أنه قد تم اعتماد الخطة المستقبلية للأنشطة الطلابية للجامعات الحكومية المصرية، سواء القمية بمشاركة الجامعات أو الأنشطة الطلابية التي تٌقام على مستوى كل جامعة، بالإضافة إلى أنشطة التوعية، اعتبارًا من ديسمبر 2023 وحتى سبتمبر 2024 .
 

أكاديمية البحث العلمي

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