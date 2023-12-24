انتهت الازمة.. أحمد حسن يعلن تجديد فتوح للزمالك

أعلن الإعلامي أحمد حسن عن تجديد أحمد فتوح نجم الزمالك للقلعة البيضاء ، بعد استمرار أزمة نجم الزمالك عدة أشهر مع النادي .

وكتب حسن، من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" خاص #الكابتن.. أحمد فتوح يجدد عقده مع الزمالك ".



وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، منح اللاعبين راحة لمدة أسبوع، عقب عودةبعثة الأبيض إلى القاهرة قادمة من أنجولا، بعد خوض مباراة ساجرادا في بطولة كأس الكونفدرالية، على أن يستأنف الزمالك تدريباته يوم الخميس المقبل على ملعب النادي.





يأتي قرار الجهاز الفني بمنح اللاعبين راحة لمدة أسبوع، عقب قرار رابطة الأندية بتأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في مسابقة الدوري، التي كان مقرراً لها في الثاني من يناير الجاري في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، بسبب استعدادات المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها في الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير المقبلين.