فيفا يزف خبرًا سارًا لـ الأهلي بشأن المشاركة في مونديال الأندية 2025

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن تصنيف الأندية الإفريقية، والذي تم في ضوئه تحديد أسماء الأندية المرشحة للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025 بنظامها الجديد والتي ستقام بمشاركة 32 فريقًا.

وكتب احمد شوبير عبر حسابه علي فيسبوك "الأهلي يتصدر تصنيف أندية إفريقيا المرشحة للمشاركة في مونديال الأندية 2025 برصيد 110 نقطة".

وجاء فريق النادي الأهلي في صدارة تصنيف فيفا برصيد 110 نقطة، وجاء خلفه في المركز الثاني الوداد المغربي برصيد 102 نقطة، وضمن كلا الفريقين بشكل رسمي المشاركة في النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية 2025.