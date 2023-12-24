بعبوات العمل الفدائي.. سرايا القدس تستهدف 3 آليات عسكرية إسرائيلية

أعلنت سرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأحد، استهداف 3 آليات عسكرية للاحتلال بقذيفتي "RPG" وعبوة العمل الفدائي في محاور الزيتون والشجاعية شرق مدينة غزة.

وقالت سرايا القدس، في بيان عسكري: “استهدفنا 3 آليات عسكرية للاحتلال بقذيفتي "RPG" وعبوة العمل الفدائي في محاور الزيتون والشجاعية شرق مدينة غزة”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، استهداف قوة إسرائيلية خاصة مكونة من 10 جنود، بعد تحصنهم داخل مبنى في منطقة جحر الديك بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات.

وقالت القسام، في بيان عسكري: “استهدفنا قوة إسرائيلية خاصة مكونة من 10 جنود، بعد تحصنهم داخل مبنى في منطقة جحر الديك بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات، وأوقعنا أفراد القوة بين قتيل وجريح”.

كما أعلنت كتائب القسام، قنص 3 جنود إسرائيليين بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.