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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حظه سيء جدا | كولر يتعاطف مع نجم الأهلي

كولر
كولر

تحدث مارسيل كولر المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن تراجع مستوي لاعب الفريق موديست.

قال كولر في مؤتمر صحفي اليوم الأحد بالإمارات ":موديست حظه سيء جدا، كان يفتقد اللياقة البدنية في بداية انضمامه للفرييق وقادم من بلد وثقافة مختلفة ثم أصيب ثم تعرض للإيقاف في كأس العالم للأندية. 

وتابع "لقد كانت حالته النفسية سيئة جدا بعد الطرد في مباراة اتحاد جدة، لأنه يريد إثبات نفسه وأتمنى أن يحقق ما يريده في الفترة المقبلة. 🦅"

يذكر أن أنتوني موديست (36 عاما) انضم لصفوف الأهلي مطلع الموسم الجاري قادما بصفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع بوروسيا دورتموند الألماني، وسجل هدفين فقط مع الفريق، ويشارك على فترات متباعدة.

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