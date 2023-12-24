محمد إبراهيم : سيراميكا كليوباترا قادر على الفوز بكأس السوبر المصري| فيديو

أكد محمد إبراهيم كابتن الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا على أهمية لقاء الفريق غد أمام الأهلي في بطولة كأس السوبر المصري، مؤكدًا أن كل لاعبي الفريق في غاية التركيز لتقديم شيء يليق بإمكانيات اللاعبين والقائمين على إدارة النادي.

وقال إبراهيم خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة اليوم، إن التفاصيل الصغيرة ستحسم مواجهة الأهلي ولابد أن نجتهد لتقديم شيء جيد في البطولة، كما أننا سنواجه فريق كبير وقادم من المشاركة في بطولة كبيرة ، وسيراميكا كليوباترا قادر على الفوز بالبطولة.

في سياق اخر أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، قائمتي حكام مواجهتي الأهلي مع سيراميكا كليوبترا، وفيوتشر مع بيراميدز، في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

واختارت لجنة الحكام محمد معروف لإدارة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، ويعاونه المساعدان سامي هلهل وسمير جمال، والحكم الرابع محمود البنا، بينما سيتواجد طارق مجدي كحكم فيديو مساعد "VAR" ويعاونه محمود أبو الرجال، إلى جانب حكم الـ VAR الاحتياطي هاني عبد الفتاح.

كما تم اختيار أمين عمر لإدارة مباراة فيوتشر وبيراميدز، ويعاونه المساعدان أحمد توفيق ويوسف البساطي، والحكم الرابع محمد عادل، بينما سيتواجد محمود عاشور كحكم فيديو مساعد "VAR"، ويعاونه أحمد حسام طه، إلى جانب حكم الـ VAR الاحتياطي وائل شعبان.

وتقام بطولة السوبر المصري في الأراضي الإماراتية، حيث يواجه الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا، ويواجه فيوتشر نظيره بيراميدز، في الخامس والعشرين من شهر ديسمبر الحالي، ويلتقي الفائزان في المباراة النهائية يوم الثامن والعشرين من الشهر ذاته.