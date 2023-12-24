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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالأحمر الصارخ.. لاميتا فرنجية تثر إعجاب جمهورها من أحدث ظهور

لاميتا فرنجية
لاميتا فرنجية

خضعت الفنانة لاميتا فرنجية، لجلست تصوير، شاركتها مع متابعيها ومحبيها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام"، وهي في أحدث إطلالاتها. 

وخطفت لاميتا فرنجية، الأنظار، بإطلالة جذابة ومثيرة، مرتدية فستانا قصيرا فوق الركبة، مجسم باللون الأحمر، مما أبرز جمالها وقوامها الممشوق.

واعتمدت لاميتا تسريحة شعر بسيطة تتناغم مع ملامحها، إذ أنها تركت خصلات شعرها منسدلة فوق كتفيها، ووضعت مكياجًا ناعمًا ليبرز جمالها، مرتكزًا على الألوان الترابية  مع اللون النود في الشفاه.

وتعد لاميتا فرنجية من الفنانات المهتمات بالسوشيال ميديا، حيث تُشارك جمهورها تفاصيل حياتها اليومية، فهي من أكثر نجمات الفن جرأة، كما أنها تفضل ارتداء الفساتين ذات التصميم الجريء، كما أنها تحب ممارسة الرياضة كي تكون دائمة الجمال والرشاقة.

من هي لاميتا فرنجية؟ 

لاميتا هي في الأصل عارضة أزياء ومذيعة، وشاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004، ومثلت عدة أدوار فى مصر منها مسلسل “عصر الحريم”، وشاركت الفنان رامز جلال في فيلم “حد سامع حاجة”، والفنان محمد رجب في فيلم “محترم إلا ربع”، وفيلم “365 يوم سعادة” مع أحمد عز، وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل «مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة» عام 2011 وكان دور تلميذته صوفي التي التقى بها في فرنسا.

أحدث أعمال لاميتا فى السينما

قدمت آخر أدوارها فى السينما من خلال فيلم "عمر وسلمى 3" بجانب الفنان تامر حسني، ومى عز الدين، وعزت أبو عوف، إنتاج محمد السبكي، وإخراج محمد سامى.

أما عن آخر الأعمال الدرامية التي قدمتها لاميتا، فهو مسلسل "بنت من دار السلام" والذى تدور أحداثه حول فتاة تُدعى منال تعيش في دار السلام تبحث للحصول على عمل من خلال توفير المال لها وتقوم صديقة لها بتوفير عمل في منزل رجل كبير في السن ويحاول الاعتداء عليها وتتزوج، وتكتشف أنه مريض نفسي، ولا تريد العيش معه، من إﺧﺮاﺝ طوني نبيه، ومساعد المخرج سارة الطوخي، وﺗﺄﻟﻴﻒ، طوني نبيه، وبطولة راندا البحيري، ورحاب الجمل، إيريني فهمي، ماهر عصام، نهى الليثي، وروان الفؤاد.

تزوجت لاميتا فرنجية من رجل الأعمال اللبناني فريدي مخرز في نوفمبر 2014 بباريس، رزق الثنائي بابنهما الأول جاستن في أغسطس 2016 بالولايات المتحدة الأمريكية.

IMG_٢٠٢٣١٢٢٤_٠٠١٠١٩ - قص
IMG_٢٠٢٣١٢٢٤_٠٠١٠١٩ - قص
IMG_٢٠٢٣١٢٢٤_٠٠١٠١٩
IMG_٢٠٢٣١٢٢٤_٠٠١٠١٩
IMG_٢٠٢٣١٢٢٤_٠٠١٠٣٠
IMG_٢٠٢٣١٢٢٤_٠٠١٠٣٠
IMG_٢٠٢٣١٢٢٤_٠٠١٠٤٠
IMG_٢٠٢٣١٢٢٤_٠٠١٠٤٠

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