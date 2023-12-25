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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بملامح جريئة.. هيفاء وهبي تثير إعجاب محبيها بإطلالة لافتة

صدى البلد

نشرت الفنانة هيفاء وهبي ، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

 وتألقت هيفاء وهبي في الصور بإطلالة ملفتة مرتدية فستانا باللون الأسود، ونسقت معه جاوانتي باللون الأحمر اللامع. 

كما اختارت ، أن تترك بشرتها على طبيعتها و وضعت بعض  مساحيق المكياج  بالألوان الهادئة، تاركة شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

وتتميز هيفاء بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها. 

وتعتمد هيفاء في أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها، سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا. 

ومن الناحية الجمالية، تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة على كتفيها.

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IMG_4474
أجرأ اطلالات هيفاء وهبي تكشف عن أنوثتها أبنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي أجرأ صور الفنانة هيفاء وهبي

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