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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الصدمات تتوالى.. فرجاني ساسي يورط الزمالك من جديد

فرجاني ساسي
فرجاني ساسي

كشف الإعلامي أمير هشام، عن وصول خطاب رسمي لإدارة نادي الزمالك، بشأن حكم جديد خاص بـ المستحقات المتأخرة لـ التونسي فرجاني ساسي، لاعب الفريق السابق، والدحيل القطري الحالي.

وكتب أمير هشام، عبر حسابه على “فيس بوك” “وصل إلى نادي الزمالك خطاب رسمي يفيد بالمستحقات المتأخرة لـ فرجاني ساسي، والتي وصلت إلى 690 ألف يورو، الخطاب الذي وصل لم يتضمن إيقاف قيد، والحكم درجة أولى، وليس حكما نهائيا”.

وكان التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط الدحيل القطري الحالي، قد رفع قضية ضد نادي الزمالك، بسبب المستحقات المالية له، بعد رحيله عن صفوف القلعة البيضاء، في صيف 2021.

ورفض ساسي التنازل عن قضيته ضد الزمالك، بخصوص مستحقاته لدى النادي خلال الـ3 مواسم التي لعب فيها بالقميص الأبيض.

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