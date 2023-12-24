مركز الأزهر للفتوى يعقد الدورة 85 لتأهيل المقبلين على الزواج

افتتح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، الدورة الجديدة رقم 85 لتأهيل المقبلين على الزواج، اليوم الأحد، في مقره بمشيخة الأزهر الشريف، وتستمر على مدار 5 أيام.

ويتلقى المتدربون خلال هذه الدورة، عددًا من المحاضرات، تتناول بعضًا من المحاور المهمة التي من شأنها المحافظة على كيان الأسرة كونها وحدة بناء المجتمع، وتبني دعائمها وتحفظها من التفكك مما يدعم استقرار المجتمع ويحافظ على سلامته، وتنميته، والحد من الظواهر السلبية التي تؤثر فيه.

محاور مهمة يدرسها المتدربون خلال الدورة

-أهمية تكوين الأسرة كوحدة بناء المجتمع.

-كيفية اختيار شريك الحياة.

-الخطبة وما يترتب عليها من أحكام شرعية.

-عقد الزواج وشروط صحته.

-الحقوق الزوجية بين الزوجين.

-أسس التربية الصحيحة للأولاد.

-مهارات إدارة الخلافات الأسرية.

جدير بالذكر أن هذه الدورات تأتي فى إطار البرنامج التأهيلي للمقبلين على الزواج، والذي أعده ويشرف عليه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، من خلال علماء متخصصون في علوم الشريعة، والتربية، والنفس، والاجتماع، والطب والقانون.

ويستمر المركز في عقد هذه الدورات في مختلف المحافظات، وعلى الراغبين في الالتحاق بالدورات القادمة التسجيل من خلال الاتصال على الرقم الخاص بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية 19906، أو عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالمركز على الرابط التالي:

https://service.azhar.eg/Services/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9