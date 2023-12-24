القاهرة الإخبارية ترصد احتفال المواطنين بميلاد المسيح في الكنائس المصرية

قالت زينب شبل موفدة "القاهرة الإخبارية" من كاتدرائية القديس أنطونيوس للأقباط الكاثوليك بالقاهرة، إن احتفالات الأقباط الكاثوليك بعيد الميلاد، بدأت مساء اليوم الأحد، حيث تستعد الكنائس للاحتفال بعيد الميلاد في 25 من ديسمبر 2023.

صلاة القداس

أضافت أن صلاة القداس تقام ليلة الأحد، وانطلقت في تمام الساعة الثامنة مساء، وسط حضور كبير للمواطنين؛ للاحتفال، والذي جاء بعد فترة صوم امتدت 15 يومًا.

ورصدت موفدة "القاهرة الإخبارية" مظاهر الاحتفال داخل الكاتدرائية، وتوافد كبير للمواطنين للاحتفال بعيد الميلاد، وسط أجواء تجمع المصريين من جميع الفئات العمرية؛ لتبادل التهاني بميلاد المسيح وحلول عام جديد.