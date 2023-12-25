رسالة خاصة من فتوح إلى شيكابالا بعد تجديد تعاقده

وجه أحمد فتوح، رسالة للاعب الزمالك محمود شيكابالا، بعد تجديد عقده مع النادي.

وقال عبر قناة الزمالك: “شيكابالا ميقدرش يزعل مني غير أسبوع ولا اتنين وفي الآخر هنتصالح”.

وأعلن أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك عن تجديد عقد أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمدة ثلاثة مواسم بداية من الموسم المقبل .

وأكد المتحدث الرسمي أن أحمد فتوح وقع على عقود التجديد في جلسة جمعته بإدارة النادي مساء اليوم بعد الاتفاق على كافة التفاصيل.

يذكر أن عقد أحمد فتوح كان ينتهي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، قبل أن ينجح مجلس الإدارة برئاسة كابتن حسين لبيب في حسم ملف التجديد للاعب