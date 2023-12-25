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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

معاناة المواطنين مع انخفاض درجات الحرارة بالصباح الباكر.. صور

صدى البلد

رصدت عدسة “صدى البلد”، لقطات للمواطنين تبرز معاناة الطقس البارد في الصباح الباكر، ولجوئهم لارتداء الملابس الشتوية وإشغال النيران بغرض التدفئة.

وحذرت هيئة الأرصاد، من بعض الظواهر الجوية كالشبورة المائية صباحاً، وتكون هذه الشبورة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أما عن الأمطار، فهناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

 

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ارتداء الملابس الشتوية الامطار الأرصاد السواحل الشمالية القاهرة الكبرى والوجه البحري القاهرة الكبرى انخفاض درجات الحرارة أمطار خفيفة

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