نصحت بالكمامة.. الصين تحذر من انتشار أمراض تنفسية بين الأطفال

حذرت منظمة الصحة العالمية من متحور JN.1 بديل كورونا حيث تزايدت عدد الإصابات بأمراض تنفسية بين الأطفال في الصين مما أثار مخاوف من «تكرار سيناريو جائحة كورونا المرعبة»، التي فرضت قيودا على العالم، مخلفة آثارا نفسية واجتماعية واقتصادية وخيمة.

واكدت الصحة العالمية من اكتظاظ مستشفيات الصين بآلاف الأطفال ممن يعانون صعوبات في التنفس.

مما أعاد إلى الأذهان مشاهد بداية انتشار جائحة كورونا في ووهان الصينية، قبل أن تتفشى عبر العالم.

ولذلك نصحت منظمة الصحة العالمية بالعودة للكمامة والبقاء في المنزل عند الإصابة بأي دور برد تحذير عاجل من متحور JN.1 بديل كورونا