عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عمرو الجنايني: أريد خدمة الزمالك دون مقابل.. والأبيض عشقي

صدى البلد

أكد عمرو الجنايني، رئيس اتحاد الكرة السابق، أن القادم أفضل لنادي وجماهير القلعة البيضاء، مشددا على أنه يعشق نادي الزمالك.

وقال الجنايني، في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، مع الإعلامي مينا ماهر، المذاع على قناة الزمالك: "أشكر جمال ومدحت العدل على مساهمتهما في تجديد عقد أحمد فتوح لنادي الزمالك لمدة ثلاث سنوات مقبلة، لا أري
أى مقابل ولكنني أريد خدمة النادي فقط".

وأضاف: "نادي الزمالك عشقنا ونريد خدمته في أي منصب ولا يشترط أن نكون متواجدين داخل مجلس الإدارة، ووجدنا من أحمد فتوح رغبة في التجديد والإستمرار داخل النادي".

أحمد فتوح اتحاد الكرة برنامج زملكاوى القلعة البيضاء تجديد عقد أحمد فتوح نادي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البانية نزل 50 جنيهًا | أسعار الدواجن تتراجع بقوة اليوم الاثنين بالأسواق

كان مصمم .. اعترافات صادمة لفتاة ضحية سائق الهرم

تشابه الأسماء أنهى حياته| قصة مأساوية لعريس الخانكة.. مات بعد زواجه بـ 25 يوما

رؤية جديدة لتخفيف الأحمال| هذا ما تفعله الحكومة الفترة القادمة.. وموعد انتهاء قطع التيار

7 درجات| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة وتحذر من هذه الظاهرة

عرض بلجيكي جديد لضم نجم الأهلى في يناير .. تفاصيل

مهاجم جديد للأهلي.. فتحي مبروك يفجر مفاجأة

هل يجب تغطية المرآة في غرفة النوم أثناء العلاقة الزوجية؟.. أمين الإفتاء يجيب

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي : حريصون على مواصلة تعزيز التعاون مع السعودية بمختلف الأصعدة

طولان: أرفض التعجل في الحكم على موديست

مفاجآت تنتظر أصحاب بطاقات التموين في 2024| صرف الدقيق بدل الخبز.. وبشرى بشأن إضافة المواليد

تجدد القصف الصاروخي على مستوطنات غلاف غزة

سرايا القدس تقصف حشودا عسكرية لقوات الاحتلال شرق خان يونس

إعادة احتلال الضفة.. نتنياهو يحاول قتل أحلام الفلسطينيين في إقامة دولة مستقلة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برج العذراء| مفاجآت وصدمات في توقعات 2024

جريئة وملفتة.. إطلالة نسرين طافش تشعل السوشيال ميديا.. شاهد

أحلى من المطاعم.. طريقة عمل المخ البانيه

بالهوت شورت.. إطلالة لاميتا فرنجيه في الكريسماس تشعل السوشيال ميديا

فيديو

ممكن أكون زوجة ثانية وأغفر الخيانة بشرط.. تصريحات جريئة للفنانة ميساء مغربي

تهويل أم خطر حقيقي.. تطورات متحور كورونا الجديد والصحة تكشف التفاصيل

حاتم صلاح يوجه رسالة لـ رامي إمام بسب "أبو نسب" |خاص

في انتظاركم| رسالة عاجلة من كولر لجماهير الأهلي قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

اﻟﻤﺰﻳﺪ