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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مفاجآت تنتظر أصحاب بطاقات التموين في 2024| صرف الدقيق بدل الخبز.. وبشرى بشأن إضافة المواليد

بطاقات التموين
بطاقات التموين

مع اقتراب نهاية عام 2023 وبدء العام الجديد 2024، يتساءل المواطنون عن القرارات الجديدة من قبل الحكومة في العام الجديد، وكثرت التساؤلات حول وجود تغييرات في صرف الدقيق الأبيض بدلًا من صرف حصة الخبز البلدي المدعم للأفراد على بطاقات التموين، ومتي موعد إضافة المواليد الجديدة علي البطاقة.

وكشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن استمرار قرار صرف الدقيق الأبيض بدلاً من صرف حصة الخبز البلدي المدعم للأفراد على بطاقات التموين، خلال عام 2024، وموعد إضافة المواليد علي البطاقات التموينية، وإليكم التفاصيل في التقرير التالي.

صرف الدقيق بدلا من حصة الخبز البلدي المدعم

وبحسب المصادر، فإنه من المقرر استمرار صرف الدقيق الأبيض لأصحاب بطاقات التموين، في عام 2024، بدلا من صرف حصة الخبز البلدي المدعم للأفراد على بطاقات التموين، وسوف يتم تطبيقه، ولا نية لإيقاف العمل به كما تردد علي بعض وسائل التواصل الأجتماعي.

وأوضحت المصادر أن قرار صرف الدقيق الأبيض بدلا من حصة الخبز البلدي المدعم، هو قرار يتم تطبيقه منذ عام 2018، وذلك بحسب اختيار أصحاب بطاقات التموين، إذا كانوا يريدون الحصول علي حصة الخبز البلدي المدعم أم صرف الدقيق الأبيض بدلًا عنها.

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