كأس السوبر والدوري.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تقام اليوم الاثنين، عدة مباريات في مختلف المسابقات، ويشمل ذلك لقاء الأهلي وسيراميكا في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.
وفيما يلي برنامج المباريات والقنوات الناقلة:
كأس السوبر المصري:
- مودرن فيوتشر vs بيراميدز – الساعة 3 مساءً – ONTime Sports.
- الأهلي vs سيراميكا – الساعة 7 مساءً – ONTime Sports.
الدوري المصري:
- الجونة vs إنبي – الساعة 4 مساءً – ONTime Sports.
- بلدية المحلة vs البنك الأهلي – الساعة 7 مساءً – ONTime Sports.
الدوري التركي:
- ألانيا سبور vs سامسون سبور – الساعة 4 مساءً.
- قاسم باشا vs تشايكور ريزا سبور – الساعة 4 مساءً.
- بينديك سبور vs أنقرة غوجو – الساعة 7 مساءً.
- هاتاي سبور vs بشكتاش – الساعة 7 مساءً.