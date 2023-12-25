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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع البطاطس والفاصوليا.. أخر تحديث لأسعار الخضروات اليوم الأثنين 25\12\2023

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

يقدم موقع صدي البلد ، تقريرا حول أخر تحديثات أسعار الخضروات والفاكهه اليوم الأثنين 25\12\2023 ، بالأسواق المصريه ، وجاءت الأسعار كالتالي:-

ارتفعت أسعار الطماطم، والكوسة، والخيار الصوب في سوق العبور لتجارة الجملة، اليوم الاثنين، مقارنة بمستويات أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

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أسعار الخضروات

الطماطم بين 4.5 و7.5 جنيه.

البطاطس بين 6 جنيهات و12 جنيها.

البصل بين 11 و22 جنيها.

الفلفل الرومي البلدي بين 7 و10 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 5 و9 جنيهات.

الملوخية بين 10 جنيهات و12 جنيها.

الخيار الصوب بين 8 جنيهات و12 جنيها.

الخيار البلدي بين 8 جنيهات و12 جنيها.

البامية بين 40 و45 جنيها.

الكوسة بين 9 جنيهات و19 جنيها.

الفاصوليا بين 5 و9 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 2.5 و5.5 جنيه.

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أسعار الفاكهة

البرتقال أبو سرة بين 6 و9 جنيهات.

اليوسفي بين 6 جنيهات و11 جنيها.

الليمون البلدي بين 7 جنيهات و13 جنيها.

الجوافة بين 6 جنيهات و16 جنيها.

الرمان بين 12 و26 جنيها.

الكانتلوب بين 7.5 و9.5 جنيه.

 

 

اسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين اسعار الخضروات الطماطم البطاطس الفلفل الرومي اسعار الفاكهة البرتقال أبو سرة

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