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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

طاقة النواب تبدأ مناقشة مشروع قانون حوافز الهيدروجين الأخضر ومشتقاته

اجتماع لجنة الطاقة
اجتماع لجنة الطاقة

بدأت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، مناقشة مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات  الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

وخلال الاجتماع، أكد النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن المشروع يأتي في إطار توجه الدولة المصرية نحو تعظيم الاستفادة من إنتاج واستخدام وتصدير الطاقة الخضراء النظيفة وإقامة مشروعات إنتاج وتداول الهيدروجين الأخضر ومشتقاته من الأمونيا الخضراء والوقود الأخضر، تماشياً مع التوجه الدولي في هذا الشأن، بهدف وضع مصر كمركز دولى المشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

وأوضح أن إنتاج الهيدروجين الأخضر يعتمد على محور أساسي هو إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقات المتجددة (شمسي - رياح) ونقلها على الشبكة القومية للكهرباء لتغذية محطات تحلية مياه البحر، وكذلك مصانع التحليل الكهربائي للمياه المحلاة، وقد يستخدم الهيدروجين الأخضر بشكل مباشر أو يدخل في إنتاجات مشتقات أخرى مثل الأمونيا الخضراء والميثانول الأخضر.


وقال رئيس لجنة الطاقة بالبرلمان: في ظل الاهتمام العالمي المتسارع بالطاقات المتجددة، فقد اعتمدت مصر عام 2016 استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2035 والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل نسبتها الى 42% عام 2035 والتي يتم تحديثها حالياً في ضوء المتغيرات العالمية.

ولفت إلى أنه في ضوء ما يشهده العالم من متغيرات وتطورات جيوسياسية والتي ألقت بظلالها على سوق الطاقة العالمي، تزايد الطلب على الطاقة بشكل كبير على المستوى العالمي، خاصة من الدول الأوروبية، مما أدى إلى قيام الاتحاد الأوروبي بالسعي نحو إيجاد مصادر جديدة للطاقة ومن ضمنها الهيدروجين الاخضر باعتباره هو وقود المستقبل.

الهيدروجين الاخضر الطاقات المتجددة الطاقة الكهربائية النائب طلعت السويدى الوقود الأخضر

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