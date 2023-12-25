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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير إسرائيلي: إذا سقطت حكومة نتنياهو وصعد اليسار ستكون هناك دولة فلسطينية

دودي أمسالم
دودي أمسالم

هاجم مسؤول الاتصال الوزاري في الكنيست الإسرائيلي الوزير دودي أمسالم، الانتقادات الموجهه للحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، والمطالب المتزايدة برحيلها، وقال: إذا سقطت الحكومة - سينهض اليسار وستكون هناك دولة فلسطينية".

وقالت وسائل إعلام عبرية، إنه للمرة الثانية منذ اندلاع الحرب، سيجتمع حزب الليكود في الكنيست مع جميع أعضاء الكنيست وبمشاركة نتنياهو.

وكان اجتماع الحزب السابق قبل ثلاثة أسابيع بعد انتقادات كثيرة داخل الحزب بأن أعضاء الكنيست ليس لديهم الوقت لمناقشة قضايا اليوم والمشاركة في النقاش مع نتنياهو فيما يتعلق بقضايا القتال.

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