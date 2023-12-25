790 شابا متطوعا من شمال سيناء يواصلون العمل على مدار الساعة لإغاثة أهالي غزة

أكد رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر بشمال سيناء الدكتور خالد زايد، أن شباب مصر يواصلون العمل على مدار الساعة للمساعدة في إغاثة أهالي غزة، حيث يعمل 790 شابا متطوعا من شمال سيناء، بالإضافة إلى عدد كبير جدا من المتطوعين من محافظات الجمهورية، لافتا إلى أن مصر دائما سباقة في مساعدة وإغاثة الدول وأن شعبها يتسارع في العمل التطوعي لاغاثة المحتاجين من شعوب العالم.

وأضاف زايد - خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح على قناة اكسترا نيوز، اليوم الاثنين - أن المتطوعين عملوا خلال الثلاث شهور الماضية منذ اندلاع أزمة غزة ما يقارب 100 ألف ساعة عمل متواصلة عبر ثلاثة محاور.

تقديم الدعم النفسي والرعاية اللازمة للمصابين من غزة

وأوضح أن المتطوعين عملوا بالتنسيق مع هيئة الإسعاف ووزارة الصحة على استقبال المصابين والجرحى منذ لحظة عبورهم عبر معبر رفح وتوزيعهم على المستشفيات أو نقلهم عبر مطار العريش الدولي لتلقي العلاج بالدول الصديقة التي تستقبل المصابين والجرحى الفلسطينيين، مؤكدا أنهم يعملون بجد على تقديم الدعم النفسي والرعاية اللازمة للمصابين من غزة .