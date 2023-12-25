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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أطلق عليه خرطوش.. السجن المشدد 7 سنوات لشاب سرق عاملا في الوراق

صدى البلد

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، شابا بالسجن المشدد 7 سنوات، بتهمة الشروع في قتل عامل وسرقته وحيازة سلاح ناري وذخيرة دون ترخيص في منطقة الوراق.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة إخطارا من قسم شرطة الوراق، يفيد بورود بلاغ من "بدر. ص." 27 عاما عامل، مقيم بدائرة القسم بقيام المتهم حامد ع، عاطل ومقيم بذات القسم حدثت مشادة بينه وبين المجني عليه بسبب خلافات بينهما على إثرها أخرج سلاحا ناريا "فرد خرطوش"، وأطلق أعيرة نارية صوبه قاصدا من ذلك قتله حتى فقد وعيه وسرق هاتفه المحمول ومبلغ مالى.

 

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وكشفت التحقيقات عن أن المتهم حاول قتل المجنى عليه مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم على قتله، وأعد لذلك الغرض سلاح ناري "فرد خرطوش"، وما أن ظفر به فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى، وخلف من جرائها عاهة مستديمة تقدر نسبتها بحوالى 50%، قاصدا من ذلك إزهاق روحه، كما سرق المنقولات المملوكة للمجني عليه.

وبعد تقنين الإجراءات وتفريغ الكاميرات بالمنطقة تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم إحالته إلى محكمة جنايات الجيزة التي أصدرت حكمها السابق.

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