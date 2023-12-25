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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قانون مهم.. بوتين يمنح البنك المركزي الروسي صلاحيات جديدة لضبط الأسواق المالية

الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، على مشروع قانون يسمح لـ البنك المركزي الروسي بالحد من معاملات بعض المشاركين في السوق المالية أو متداولي سوق الأوراق المالية لمدة تصل إلى 6 أشهر، بالإضافة إلى حظر معاملات معينة يجب أن يقوم بها جميع المشاركين.

ووفقًا لمشؤوع القانون، فإذا كانت معاملات المشاركين في التداول أو عملائهم بالإضافة إلى انتهاكات متطلبات قانون "التداول المنظم" أو الإجراءات التنظيمية لـ بنك روسيا تهدد استقرار السوق المالية، فإن البنك المركزي الروسي "يحق له للحد من ارتكاب الإجراءات (المعاملات والعمليات) من قبل بعض المشاركين في التداول أو حظر ارتكاب إجراءات معينة (المعاملات والعمليات) من قبل جميع المشاركين في التداول لمدة تصل إلى 6 أشهر".

وعلاوة على ذلك، ستحصل الهيئة التنظيمية على الحق في حالة وجود موقف يهدد استقرار السوق المالية الروسية في مطالبة الطرف المقابل المركزي بتغيير إجراءات التسويات وتنفيذ المتطلبات المطبقة على عضو المقاصة بشأن ضمان استكمال الالتزامات.

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