أجمل من ديزني لاند.. رحلة في مدينة زاندام بـ هولندا| صور

بيوت باللون الأخضر والسماوي تشبه مدينة ديزني لاند، وجسور مزينة بأعمدة الإنارة ذات الطراز الأوروبي والورود والأشجار الخلابة، مشاهد تخطف عينيك بمجرد زيارتك لمدينة “زاندام” بـ هولندا، التي تتسم بجمال يختلف عن أي مدينة أوروبية في العالم.

تمتلك مدينة “زاندام” الهولندية، مقومات عديدة تدفع أي شخص لزيارتها، وذلك بفضل رونق المدينة الخلاب واشكال منازلها التي تشعرك بأنك في أحد عوالم ديزني لاند، فتلك المدينة بنيت على الطراز الحديث بتناسق مذهل يصعب تصميمه أو تكراره.

مدينة زاندام الهولندية

زاندام جمال يفوق ديزني لاند

الأنهار والجسور المزينة بالأشجار والورود الحمراء، أكثر السمات التي ستجذبك بهذه المدينة الهولندية، فبالرغم من صغر مساحتها ستجد تنوعا كبيرا في شوارعها الحافلة بالبهجة طيلة العام وسط أجواء تشبه الكريسماس.

خلال جولتك بمدينة “زاندام” سترى أنها مبنية على الطراز الحديث ووجهة ارستقراطية لهولندا تختلف كثيرا عن المدن الهولندية الأخرى التي تتسم بمزيج من الحضارة الأوروبية القديمة كالعاصمة “أمستردام” ومدينة “هارلم”.

مدينة زاندام الهولندية

مدينة الأناقة والجمال

تتميز المدينة بمحلات الملابس في أحدث صيحاتها الأوروبية، والمطاعم الشهيرة والمقاهي الأنيقة، والإضاءات الخافتة الجميلة التي تزين أغلب شوارع المدينة الخلابة، التي ستعشق التجول والتسوق فيها لأطول وقت ممكن.

كباقي المدن الهولندية تغلق المدينة أبوابها في الساعة الـ7 مساءً، وتصبح في غاية الهدوء والأجواء الرومانسية تفوق الجو العام بالعاصمة الفرنسية “باريس”.

مدينة زاندام الهولندية

الهدوء والرومانسية الساحرة

لن تجد في مدينة “زاندام” سوى الهدوء والاستجمام، لانعدام صخب زحام السيارات والمواصلات العامة لاعتماد المدينة بشكل شبه كامل على التنقل بالدراجات الكهربائية في المسارات المحددة لها كباقي المدن الهولندية.

بزيارتك لتلك المدينة سيشعرك بحالة من السعادة المفرطة في أجواء عامرة بالجمال والسرور، فلا تتردد بيوم من الأيام في زيارة هذه المدينة الساحرة التي ستخطف أنظارك من اللحظة الأولى فور الوصول إليها.