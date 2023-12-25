بعد مباراة طويلة.. فيوتشر يتأهل لنهائي بطولة السوبر على حساب بيراميدز

انتهت مباراة فيوتشر وبيراميدز في بطولة السوبر المصري بفوز فيوتشر بركلات الترجيح 14 _13.

وبهذه النتيجة يتأهل فيوتشر لنهائي بطولة السوبر في انتظار الفائز من لقاء سيراميكا والأهلي.

شهدت مباراة بيراميدز وفيوتشر حرصا من الفريقين خلال أحداث المباراة فلم يشهد اللقاء فرصا مؤثرة علي مرمي الفريقين.

وشهدت الدقيقة ٢٢ من أحداث المباراة فرصة خطيرة لفريق بيراميدز عن طريق فيستون ماييلي الذي راوغ الحارس محمود جنش وقابلها مصطفى فتحي بتسديدة ولكن وصلت سهلة إلى أحضان الحارس جنش.

وأعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة فيوتشر في إطار لقاءات بطولة كأس السوبر المصري للأبطال في أبوظبي.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد ميهوب

خط الدفاع: أحمد سامي - أسامة جلال -محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: رمضان صبحي - مصطفى فتحي - مهند لاشين - وليد الكرتي - عبد الله السعيد

خط الهجوم: فيستون ماييلي.