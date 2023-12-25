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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالتعاون مع الأورمان..

محافظ الفيوم يسلم 50 كشكاً بتجهيزاتها للأسر الأولى بالرعاية

محافظ الفيوم أثناء
محافظ الفيوم أثناء اللقاء

سلم الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، 50 كشكاً بتجهيزاتها من بضاعة وخلافه، للأسر الأولى بالرعاية من مختلف مراكز المحافظة، بقيمة 2 مليون و250 ألف جنيه، بهدف النهوض بالمستوى الاقتصادي وتوفير مصدر دخل دائم لتلك الأسر. 

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدعم الفئات الأولى بالرعاية، في إطار التعاون بين محافظة الفيوم وجمعية الأورمان، وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي.

جاء ذلك خلال الفاعليات التى نظمتها جمعية الأورمان بنادى محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، والأستاذ جبريل عبدالوهاب سيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، والدكتور عاصم مرسي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالفيوم، والأستاذ مراد مسعود رئيس مركز ومدينة الفيوم، ومحمد وائل مدير قطاع المشروعات والمتابعة بجمعية الأورمان المركزية، ورمضان عبد السلام المدير التنفيذي لفرع جمعية الأورمان بالفيوم، وإمام أحمد إمام مدير المشروعات بالفرع، والأسر المستفيدة بالمشروعات.

وخلال تسليم الأكشاك، هنأ محافظ الفيوم الأسر المستفيدة بها، مؤكداً على تنميتها والتوسع فيها، والعمل على الانتقال من مرحلة الدعم المباشر والاحتياج إلى مرحلة الانتاج والاكتفاء، مثمناً دور جمعية الأورمان في دعم الفئات الأكثر احتياجاً من أبناء الفيوم، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدعم الأصر الأولى بالرعاية بالقرى والأماكن الأكثر احتياجاً، لافتاً إلى أن القيادة السياسية كانت ذات رؤية واعية ونظرة منهجية لما يواجه العالم من تحديات، فسبقت بعدة خطوات، بهدف مواجهة الأزمة الاقتصادية الطاحنة من خلال إطلاق مبادرة "كتف في كتف".

وأشار المحافظ، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وضع على رأس أولوياته التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية، وخطى في سبيل ذلك خطوات جريئة من خلال الإصلاح الاقتصادى الممتد، للوصول إلى الجمهورية الجديدة، واتخذ من أجل ذلك  قرارات صعبة في ظل ظروف حرجة وتحديات تواجه معظم دول العالم، بهدف الحماية الاجتماعية لأهالينا بالتدخلات الإيجابية المتنوعة.

وأكد محافظ الفيوم، على أهمية العمل يداً واحدةً، بالتنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، لافتاً إلى أن جمعية الأورمان ـ اليوم ـ بصدد تسليم عدد 50 كشكاً للأسر الأولى بالرعاية من مختلف قرى ومراكز المحافظة، بقيمة 2 مليون و250 ألف جنيه، مشيراً إلى أن الجمعية لها مشاركات بناءة وفاعلة بالتعاون مع المحافظة في مختلف تدخلات الحماية الاجتماعية.

ومن جهته، قدم مدير المشروعات بفرع جمعية الأورمان بالفيوم، الشكر لمحافظ الفيوم، لما يبذله من جهد وما يقدمه من عون بمختلف أنشطة الجمعية، مثمناً دوره البناء والفاعل في الارتقاء بمختلف القطاعات على أرض المحافظة، مشيراً إلى أن تسليم الأكشاك للأسر الأولى بالرعاية لأبناء الفيوم، يأتي في إطار مبادرة التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الصدد، بهدف الانطلاق إلى وضع أفضل لتلك الأسر، بما يسهم بشكل كبير في زيادة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف أن جمعية الأورمان لها تدخلات عديدة للحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية على أرض الفيوم، منها توفير دعم للمشروعات الصغيرة، وكذا توزيع المساعدات المباشرة من ألحفة وبطاطين ولحوم، لافتاً إلى أن الأكشاك التى تم تسليمها لأبناء الفيوم بلغ حتى الآن 850 كشكاً، بتجهيزاته من بضائع، وثلاجة، ودفع رسوم عدادات الكهرباء، فضلاً عن التنسيق مع مسئولي الوحدات المحلية لإنهاء إجرءات التراخيص، مضيفاً أنه تم خلال عام 2023، توزيع 50 ألف طن لحوم وتستهدف الجمعية لزيادتها إلى 75 ألف طن خلال عام 2024، كما تم توزيع 40 ألف لحاف وبطانية، وتستهدف الجمعية الوصول إلى 50 ألف هذا العام.

وأشار المدير التنفيذي بفرع جمعية الأورمان بالفيوم، إلى أن جمعية الأورمان تستهدف توفير الدعم المالي اللازم، لأصحاب مشروعات الحرف والهمن اليدوية، بالتنسيق مع برنامج "فرصة" بوزارة التضامن الاجتماعي لتنمية مشروعاتهم، التى تشمل محلات البقالة والأعلاف، ومحال الخياطة، وورش التطريز، ومحلات المستلزمات الكهربائية البسيطة، وتربية الأغنام، والإكسسوارات الحريمى، وإكسسوار السيارات، وورش ميكانيكا السيارات، وورش التنجيد، ومحال الملابس الجاهزة، ومحال المنظفات، وصالونات الحلاقة، وورش الحدادة، والنجارة، ومطاعم الأكلات الشعبية، وصيانة الأجهزة الكهربائية، وغيرها.

 

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