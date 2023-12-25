خالد الجندي: السماء لها أبواب وهذه مفاتيحها

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الله سبحانه وتعالى جعل لكل شيء مفاتيح وأبواب، حتى الاتصال بالسماء.



وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الاثنين، أن القرآن الكريم والحديث النبوي، أكدا أن السماء لها أبواب إذا فتحت لك تقبل الله منك ويسر الله لك، منوهًا بأننا نواجه مشكلة أن بعض الناس يريدون اختراق التيسيير والإجابة والفرج.

وتابع أن أبواب الفرج لها مفاتيح، مشيرًا إلى أن الله سبحانه وتعالى يقول: "فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ"، وهذا يؤكد أن السماء لها أبواب، ولا بد أن تفتح بشفرة أو كود أو كلمة معينة.

ونوه بأن هناك بابا من أبواب الجنة لا يفتح إلا بالدعاء، وآخر بالصبر، وثالث بالصلاة على النبي، وآخر بالصدقة، وآخر بصلة الرحم، وآخر بالصوم، وآخر بقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وآخر بالتسبيح، وآخر بكثرة السجود، معقبًا: "أبواب لا حصر لها".

