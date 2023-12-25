كيف تتغلب على آلام العضلات بحيل سهلة

تعد آلام العضلات من المشكلات الشائعة بين جميع الأعمار خاصة خلال فصل الشتاء حيث يشعر الإنسان بتكسير وآلام في الجسم.

وفقا لما جاء في موقع هيلث نعرض لكم بعض الحالات التي تساعد في التغلب على آلام العضلات.



يمكن عادةً تخفيف آلام العضلات المؤقتة عن طريق الراحة أو التمدد أو تناول مسكنات الألم.

الراحة ورفع المنطقة المصابة لتقليل الضغط.

استخدم كمادات باردة لتخفيف الالتهاب وكمادات ساخنة لتحسين الدورة الدموية في العضلات المؤلمة.

خذ حمامًا دافئًا لإرخاء العضلات.

تناول مسكنات الألم، مثل الأسبرين والأسيتامينوفين والإيبوبروفين والنابروكسين، لتقليل الألم والالتهاب.

جرب العلاجات التكميلية، مثل التدليك،الوخز بالإبر والتأمل لمزيد من الراحة والاسترخاء ويمكن أن تساعدك خيارات العلاج هذه على إدارة آلام العضلات المؤقتة وتسهيل التعافي بشكل أسرع.

إذا استمر الألم أو اشتد، فاطلب العناية الطبية لإجراء تقييم إضافي وخطة علاج مناسبة.