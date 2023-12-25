عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

رئيس النيابة الإدارية يشهد احتفالية تكريم وزارة العدل للقضاة المتميزين 2023

صدى البلد

شَهدَ  المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الإثنين الموافق ٢٥ / ١٢ / ٢٠٢٣، بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية، احتفالية تكريم المتميزين من  المستشارين أعضاء الجهات والهيئات القضائية.

وزير العدل في احتفالية تكريم القضاة: العدالة البطيئة انتهت والإنجازات بالأرقام

وزير العدل: طفرة في تسوية المنازعات وتحسين الأداء القضائي

جاء ذلك تحت رعاية  الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، وتلبية للدعوة من  المستشار  عمر مروان - وزير العدل

وجاء ذلك بتشريف القضاة والمستشارين رؤساء الجهات والهيئات القضائية، ورموز وقيادات وزارة العدل.

هذا وقد صاحب رئيس الهيئة خلال فعّاليات الاحتفالية وفداً رفيع المستوى ضم كلاً من: المستشار/ عبد الناصر خطاب، والمستشار/ عبد الحليم محمود، والمستشارة/ زينب صادق، والمستشار/ أحمد عبد اللطيف، والمستشار/ عبد الله فتوح، أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور/ محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

هذا وقد شَمَلَ التكريم كلاً من السيدات والسادة المستشارين أعضاء النيابة الإدارية الآتي أسمائهم - بترتيب القرار-:

أولاً: تكريم الرئيس/ عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية:
الأستاذة/ رانيا ماهر سلامة المهدي - رئيس نيابة (أ).
المستشار/ أحمد علي صديق برهام - وكيل عام أول.
الأستاذ/ أحمد عطا أحمد دسوقي شحاته - رئيس نيابة (ب).

ثانيًا: تكريم المستشار/ عمر مروان - وزير العدل:
المستشار/ باسم أحمد محمد أحمد الهجرسي - وكيل عام.
الأستاذة/ إيمان عادل فهيم محمد عزب - رئيس نيابة (أ).
الأستاذة/ هويدا أحمد عبد الله حفني أحمد - معاون نيابة.
المستشارة/ نور الهدى محمود محمد عبد الحميد - وكيل عام.
الأستاذ/ أحمد محمود أحمد محمد السيد موسى - رئيس نيابة (ب).
الأستاذة/ مريم ممدوح يوسف عوض عبد السيد- رئيس نيابة (أ).
الأستاذة/ ندى عزت حافظ أحمد - معاون نيابة.

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية 
المستشار / محمد سمير

b699d9bb-10f9-4c23-9ef7-87a94db34447
b699d9bb-10f9-4c23-9ef7-87a94db34447
74f894c1-5ea3-4103-858c-b8142f1b4578
74f894c1-5ea3-4103-858c-b8142f1b4578
15422eea-a310-4b32-b46a-e44944881c08
15422eea-a310-4b32-b46a-e44944881c08
870b0d91-e887-4ce4-90f7-33966479edae
870b0d91-e887-4ce4-90f7-33966479edae
c3d7d4de-ebb8-4d03-9fb5-539b5f14e801
c3d7d4de-ebb8-4d03-9fb5-539b5f14e801
4a1fc8cb-3b1a-4af4-8f81-896b7cc6269a
4a1fc8cb-3b1a-4af4-8f81-896b7cc6269a
02cd0538-20bd-4384-802f-304f7a7fd495
02cd0538-20bd-4384-802f-304f7a7fd495
4d9cd0f9-a2a6-486e-93ee-fd742b13f803
4d9cd0f9-a2a6-486e-93ee-fd742b13f803
2ae59b9d-1759-43e0-87a9-951bdce1baee
2ae59b9d-1759-43e0-87a9-951bdce1baee
d8a4b8d2-b4d4-466d-92cc-bd8f20c9fb73
d8a4b8d2-b4d4-466d-92cc-bd8f20c9fb73
fa2c7254-bf64-4a58-a47f-611ea6951575
fa2c7254-bf64-4a58-a47f-611ea6951575

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطورات كبيرة تضرب سوق الذهب اليوم الإثنين في مصر

خلاص .. خالد الغندور يعلن خبرا غير متوقع بشأن غرامة كهربا للزمالك

رئيس شعبة الذهب يوجه رسالة عاجلة لـ المواطنين.. فيديو

السوبر المصري.. تصريحات نارية من سيد عبدالحفيظ بعد فوز فيوتشر على بيراميدز

صرف المعاشات الاثنين المقبل |اعرف حقيقة الزيادة الجديدة

مفاجأة مدوية.. الأهلي يوافق على رحيل نجم الفريق المتمرد خلال الانتقالات الشتوية

بيان عاجل من حماس بشأن مفاوضات وقف العدوان الإسرائيلي على غزة

أمطار في القاهرة بهذا الموعد.. تحذير من الأرصاد بشأن تغير حالة الطقس

موضوعات متعلقة

وزير العدل في احتفالية تكريم القضاة: العدالة البطيئة انتهت والإنجازات بالأرقام

وزير العدل: طفرة في تسوية المنازعات وتحسين الأداء القضائي

وزارة العدل تكشف مصير ملايين الدعاوي في الهيئات القضائية

وزارة العدل تكرم القضاة والقاضيات المتميزين خلال عام 2023

غدا بدء سحب وتقديم ملفات المتقدمين لوظيفة معاون نيابة إدارية جامعة طنطا

لإنشاء قسم قضائي.. بروتوكول تعاون بين قضايا الدولة والهيئة العامة للرقابة المالية

اليوم.. إعادة محاكمة متهم بـ«أحداث الزيتون»

سرقت إكسسوارات من محلات تجارية.. قرار عاجل بشأن سيدة الجمالية

ترشيحاتنا

جيش الاحتلال: نحن بصدد توسيع الحرب في جنوب غزة

ملوك وجبابرة ذكرهم الله في القرآن.. تعرف عليهم

مش لازم الاسم التجاري.. أحمد موسى يعلق على أزمة نقص الدواء |فيديو

صدمة لحائزي الدولارات المجمدة في مصر.. وهذا ما ينتظر سعر الفائدة خلال 2024

التجنيد الإلزامي للنساء في الجيش يثير أزمة داخل أوكرانيا

مدينة غارقة في الإسكندرية.. تعرف على أهم كشف أثري لعام 2023|تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توقعات الأبراج 2024.. 6 مواليد يصبحون من الأغنياء في العام الجديد

أغنية "3 ساعات متواصلة" تثير الجدل.. وحقيقة منع روبي من الغناء بسببها

عيد ميلادها.. قصة اليوم الخاص فى حياة هنا شيحة و25 صورة مثيرة للجدل

آيتن أمين : "ال شنب" مغامرة ومرعوبة من التجربة.. ووجود لبلبة وليلى علوي وسوسن بدر أضاف للعمل.. وتجربتى في مهرجان برلين مفيدة.. حوار

فيديو

بعد قفزاته الجنونية والتلاعب.. لماذا علقت "آى صاغة" تسعير الذهب

موعد إجراء قرعة حج الجمعيات وإعلان أسعار البرامج

مكنش طرف فالمشكلة .. إنهاء حياة عريس الخانكة بسبب مشاجرة بين عائلتين

شجرة عيد الميلاد وملابس بابا نويل.. شاهد احتفال النجوم بـ الكريسماس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

اﻟﻤﺰﻳﺪ