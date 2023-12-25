رئيس النيابة الإدارية يشهد احتفالية تكريم وزارة العدل للقضاة المتميزين 2023

شَهدَ المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الإثنين الموافق ٢٥ / ١٢ / ٢٠٢٣، بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية، احتفالية تكريم المتميزين من المستشارين أعضاء الجهات والهيئات القضائية.

جاء ذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، وتلبية للدعوة من المستشار عمر مروان - وزير العدل

وجاء ذلك بتشريف القضاة والمستشارين رؤساء الجهات والهيئات القضائية، ورموز وقيادات وزارة العدل.

هذا وقد صاحب رئيس الهيئة خلال فعّاليات الاحتفالية وفداً رفيع المستوى ضم كلاً من: المستشار/ عبد الناصر خطاب، والمستشار/ عبد الحليم محمود، والمستشارة/ زينب صادق، والمستشار/ أحمد عبد اللطيف، والمستشار/ عبد الله فتوح، أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور/ محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

هذا وقد شَمَلَ التكريم كلاً من السيدات والسادة المستشارين أعضاء النيابة الإدارية الآتي أسمائهم - بترتيب القرار-:

أولاً: تكريم الرئيس/ عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية:

الأستاذة/ رانيا ماهر سلامة المهدي - رئيس نيابة (أ).

المستشار/ أحمد علي صديق برهام - وكيل عام أول.

الأستاذ/ أحمد عطا أحمد دسوقي شحاته - رئيس نيابة (ب).

ثانيًا: تكريم المستشار/ عمر مروان - وزير العدل:

المستشار/ باسم أحمد محمد أحمد الهجرسي - وكيل عام.

الأستاذة/ إيمان عادل فهيم محمد عزب - رئيس نيابة (أ).

الأستاذة/ هويدا أحمد عبد الله حفني أحمد - معاون نيابة.

المستشارة/ نور الهدى محمود محمد عبد الحميد - وكيل عام.

الأستاذ/ أحمد محمود أحمد محمد السيد موسى - رئيس نيابة (ب).

الأستاذة/ مريم ممدوح يوسف عوض عبد السيد- رئيس نيابة (أ).

الأستاذة/ ندى عزت حافظ أحمد - معاون نيابة.

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية

المستشار / محمد سمير

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