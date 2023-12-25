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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

وزير العدل: المحاكم الابتدائية خالية من الدعاوى المتبقية لسنة 2020

صدى البلد

قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن وزارة العدل حرصت على تحقيق التواصل والتنسيق بين جميع الجهات والهيئات القضائية وتكاتف الجهود لسرعة الفصل في المنازعات القضائية لتأتي العدالة الفاعلة التي شعر بها المتقاضي وانتهت العدالة البطيئة التي عانى منها.

وزير العدل في احتفالية تكريم القضاة: العدالة البطيئة انتهت والإنجازات بالأرقام

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وأكد وزير العدل، خلال كلمته فى حفل تكريم المميزين من القضاة والقاضيات المتميزين خلال عام 2023، أن لغة الأرقام لا تعكس إلا الحقيقة حيث تكشف هذه الأرقام معدلات غير مسبوقة للإنجاز القضائي في مختلف الجهات والهيئات القضائية بعد أن جعلنا من سنة 2020 النقطة التي تعتبر المنازعات التي أقيمت قبلها، منازعات قديمة وتكون هدفاً للإنجاز.

وأشار الوزير إلى أنه نتيجة لذلك فإنه على صعيد المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية وفيما يخص قضاء الأسرة خلت المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية من أي دعاوى متبقية من الدعاوى المرفوعة سنة 2020 وما قبلها والرصيد صفر.

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