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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

يا رب شفاك.. عنبة يتعرض إلى وعكة صحية شديدة

عنبة
عنبة

نشر الفنان عنبة تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام يعلن عن تعرضه لأزمة صحية. 

عنبة 

واكتفى عنبة بالتعليق قائلا : يا رب شفاك". 

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عنبة 

ويشارك عنبة فى الفترة المقبلة بفيلم "عصابة عظيمة" والتى طرحت الشركة المنتجة لفيلم ثاني بوسترات العمل المقرر طرحه في السينما خلال الأسابيع المقبلة.

وضم البوستر معظم أبطال الفيلم، أبرزهم إسعاد يونس ومحمد محمود وفرح الزاهد ورنا رئيس وكريم عفيفي.

وظهرت الفنانة إسعاد يونس مرتدية باروكة شعر بيضاء، ونظارة تدل على قيامها بدور شخصية كفيفة، كما تشارك فرح الزاهد شقيقة هنا الزاهد في بطولة العمل وتنضم للعصابة مع مغني المهرجانات عنبة.

تدور أحداث فيلم عصابة عظيمة حول إسعاد يونس حيث تجسد شخصية والدة كريم عفيفي التي تتعرض لعملية احتيال كبيرة، ويتفق الثنائي على خطة لإستعادة حقوقهما.

ويضم العمل أبرز النجوم الشباب، هم: رنا رئيس، ومؤدي المهرجانات عنبة، كريم عفيفي، فرح الزاهد، وغيرهم من الفنانين، تأليف هاجر الأبياري وإخراج وائل إحسان.

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