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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تعاون طبي بين معهد تيودور بلهارس للأبحاث ومركز أورام السلام

معهد تيودور بلهارس
معهد تيودور بلهارس للأبحاث

وقع معهد تيودور بلهارس للأبحاث بروتوكولا للتعاون الطبي مع مركز أورام السلام بهدف النهوض بخدمة المجتمع وتوكيد ضمان جودة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، والتركيز على مصلحة المريض أولاً.

وقال الدكتور محمد عباس شميس القائم بأعمال مدير المعهد في تصريح اليوم إن البروتوكول يستهدف حدوث تكامل وتعاون مشترك بين الجانبين حيث يقوم معهد تيودور بلهارس للأبحاث بتشخيص حالات أورام الجهاز الهضمى والكبد والكلى والمسالك البولية وإجراء الجراحات اللازمة للمرضى .

واضاف أنه في حال الإحتياج لعلاج كيماوي ما قبل الجراحة أو علاج تكميلي لما بعد الجراحات سواء كيميائي أو بالعلاج الإشعاعي، فيتم إستكمال المراحل العلاجية التالية ومواصلة الخدمة الطبية المطلوبة في مركز أورام السلام، مما يوفر تقديم خدمات علاجية وتشخيصية بمستوى طبي متميز للمرضى المترددين على كل من المعهد والمركز.

وأكد أن ذلك يأتي في إطار التنسيق والتعاون بين الكيانات المختلفة لاستغلال الإمكانيات المتاحة بالدولة لخدمة المواطن، وفي إطار التعاون الدائم بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي و الصحة والسكان لدعم البحث العلمي في مجالاته المختلفة وتطوير الخدمات الطبية وتبادل الخبرات بما يحقق أقصى إستفادة ممكنة لكل من المرضى والباحثين.

من جانبها، أوضحت الدكتورة رشا فهمي مديرة مركز أورام السلام أن المركز يعد من أحدث مراكز علاج الأورام بمدينة القاهرة وأكثرها تطورًا، وهو مجهز بكل الإمكانيات التي تتيح الكشف المبكر عن الأورام وتشخيصها وعلاجها عن طريق العلاج الجراحي والكيميائي والإشعاعي، إلى جانب العلاج التلطيفي. 

وأضافت أن المركز يعالج جميع حالات الأورام حيث تم تطوير العيادات الخارجية والقسم الداخلى للمركز، مشيرة إلى أن المركز يقدم جميع الخدمات العلاجية للمرضي من خلال العلاج على نفقة الدولة، والتي تبلغ 70% من الحالات، بالإضافة إلى 30% الأخرى من خلال العلاج الخاص وتعاقدات التأمين الصحى والشركات، موضحة أن قوائم الانتظار للمرضي قليلة جدًا مقارنة بقوائم الانتظار في مراكز الأورام الأخرى.

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