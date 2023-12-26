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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صورها في كييف.. رامي عياش يروي كواليس تحضيره لأغنية ما بنساك

صدى البلد

كشف الفنان رامي عياش كواليس تحضيره لأغنية ما بنساك التي طرحها مؤخرا بمشاركة 44 عازف، وقد تم التسجيل بأحد أستوديوهات العاصمة الأوكرانية كييف.

وأكد في تصريحات أنها أستغرقت شهرين في تجهيزها وتسجيلها خصوصا أنه أراد أن تخرج بطبقة موسيقية مختلفة وبها عمق وقال:"حصلت على ردود فعل قوية والجمهور أشاد بي. 

وكان قد طرح النجم رامى عياش، أحدث أغنياته التى تحمل عنوان "ما بنساك"، وذلك بمناسبة الاحتفال بالعام الجديد، على اليوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو، وهذه الأغنية تتسم بالطابع الرومانسي، قدمها رامى بأداء وإحساس عال، وقام بتوصيل رسالته بكل سهولة ووضوح، وصاحبها توزيع موسيقى أوركستر إلى عالمى بمشاركة 44 عازف، وقد تم التسجيل بأحد أستوديوهات العاصمة الأوكرانية كييف.

أغنية "ما بنساك" كلمات مازن غنام، وألحان رامى عياش، وتوزيع موسيقى ألكسندر ميساكيان، وتقول في مطلعها:

 

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بعدو القلب بيشتقلك 

و بعدو جرح الماضي معي و معك 

و بعدو الزمن واقف

وبعدو القلب واقف

من لحظة الي تركنا انا وياك

ما بنساك

يا جرح العايش فيي ما بنساك

ما دامو قلبي الطيب بعدو معاك

رح كمل عمري كلو استناك

3 ساعات متواصلة العاصمة الأوكرانية كييف العام الجديد رامي عياش العاصمة الأوكرانية الاحتفال بالعام الجديد

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