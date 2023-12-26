أخبار التكنولوجيا| شركة X تواجه دعوى قضائية لفشلها في دفع مكافآت موظفيها.. وأقوى هواتف Oppo أوبو للفئة المتوسطة

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
حصاد 2023.. أقوى هواتف Oppo أوبو للفئة المتوسطة
توفر شركة Oppo أوبو العديد من الخيارات للمستخدمين وبفئات سعرية متنوعة لتناسب الكثير من المستخدمين، بدءًا من الفئة الرائدة وحتى الهواتف الرخيصة، ولكن تميز هواتفها المخصصة للفئة المتوسطة بالجمع بين السعر المناسب والمواصفات المتميزة.
كاميرا سيلفي 60 ميجابكسل و5G.. موبايل هواوي Nova 12 Pro بمواصفات قياسية
تعتزم شركة هواوي الصينية إطلاق هاتف Nova 12 Pro المميز خلال الساعات المقبلة حيث سيضم الهاتف عددًا من الإمكانات الفائقة، حيث من المتوقع أن ينافس الهاتف ضن أفضل الهواتف الذكية المخصصة للفئة المتوسطة في 2024.
شركة Asus تطلق هواتفها الرائدة ROG Phone 8 بميزات استثنائية
تستعد شركة Asus “أسوس” للإعلان الرسمي عن سلسلة هواتف ROG Phone 8 في 8 يناير المقبل في حدث معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES، وستضم السلسلة عددًا من المواصفات الاستثنائية.
حمل “ستيكر” الكريسماس على واتساب بهذه الطريقة
مع قدوم الكريسماس واحتفالات أعياد الميلاد ورأس السنة يحب الكثير من مستخدمي تطبيقات الدردشة مثل WhatsApp واتساب استخدام الصور التعبيرية والملصقات "stickers" “ستيكرز” ومشاركتها مع الأصدقاء والأهل للتهنئة.
شركة X تواجه دعوى قضائية بعد اتهامها بالفشل في دفع مكافآت موظفيها
تواجه شركة X المملوكة للملياردير إيلون ماسك دعوى قضائية بعد اتهامها من قبل عدد من الموظفين بالفشل في دفع المكافآت التي وعدتهم بها.
قدرات أسطورية.. تسريبات تكشف مواصفات كاميرا سامسونج Galaxy S24 Ultra
مع اقتراب إطلاق سلسلة هواتف سامسونج الرائدة Galaxy S24، كشفت تسريبات قدرات ومواصفات أسطورية ستحصل عليها كاميرا الهاتف الأفضل والأبرز في السلسلة Galaxy S24 Ultra.