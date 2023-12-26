محافظ الدقهلية يتفقد الأعمال النهائية لمشروع الممشي السياحي بالمنصورة .. صور

قام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية صباح اليوم الثلاثاء بجولة تفقدية تفقد خلالها أعمال التنفيذ الجارية في القطاع الثاني ( أعمال فرد السن - أعمال الكورنيش - أعمال صب البلاطات الخرسانية) من مشروع الممشي السياحي الجديد علي النيل بالمنصوره بإجمالي طول 1,250 متر ، والذي يتم تنفيذه علي مرحلتين ، المرحلة الأولي تضم قطاع بطول 550 متر ، والمرحلة الثانية تضم قطاع بطول 700 متر بعرض يصل الي 14 متر يضم طريق بعرض 6 متر ليكون ممشي للدرجات والعاب الأطفال وممشي سياحي علي النيل بالإضافة إلي كورنيش ومقاعد انتظار ورصيف بجوار الأبراج السكنية وذلك بحضور المهندس أيمن سميح مدير هيئة الطرق بمنطقة الدقهلية ، والمهندسة مني الساعي مدير إدارة متابعة المشروعات بالمحافظة ، وممثلي الشركه المنفذه للمشروع .



وقال " المحافظ " خالص شكري وتقديري للفريق كامل الوزير وزير النقل علي دعمه الكامل للمحافظة لتنفيذ هذا الممشي السياحي الجديد علي النيل ليكون متنفس ترفيهي لأبناء الدقهلية والذي يقوم بتنفيذه شركة النيل لإنشاء الطرق احدي شركات وزارة النقل ، ووجه أيضاً الشكر والتقدير لوزيرة التخطيط ووزير الري علي دعمهم الكامل لتنفيذ هذا المشروع .



وأوضح " مختار " أنه تم الانتهاء من تنفيذ القطاع الأول بالكامل وجاري الانتهاء من تنفيذ القطاع الثاني حيث بلغت نسبة التنفيذ فيه 65% وافتتاح المشروع قريباً ، ليكون متنفساً جديد لأبناء الدقهلية بصفة عامة ولابناء مدينة المنصوره بصفة خاصة .



ووجه " المحافظ " المقاول المنفذ للمشروع بالعمل علي قدم وساق علي مدار 24 ساعه وتكثيف الأعمال لسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروع ودخوله الخدمه ، والتنسيق الكامل بين كافة الجهات لتذليل أي معوقات والانتهاء من المشروع وفقاً للبرنامج الزمني لدخوله الخدمه لخدمة المواطنين .



وأشار " مختار " إلي أن الهدف من مشروع امتداد الممشي السياحي الجديد هو خلق متنفس ترفيهي لأبناء محافظة الدقهليه وروادها وتوفير فرص عمل للشباب من خلال إقامة مشروعات خدمية من محلات مشروبات وأطعمة.

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