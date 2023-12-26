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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر مخدرات في القليوبية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات بنها بالقليوبية ، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار سعيد شعبان أبو دنيا، وعضوية المستشارين حامد عبد الحميد الجمال، وحسام رشدي عمار، وأمانة سر نادر السقا، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لعاطل، لاتهامه بالإتجار بالمواد المخدرة "الهيروين والحشيش"، وحيازة سلاح أبيض "مطواة"، بدائرة مركز شرطة الخانكة.


وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 15580 لسنة 2023 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 1520 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أن المتهم "عبد الله س ر"، 32 سنة، عاطل، مقيم دائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، حاز وأحرز بقصد الإتجار جوهر مخدر الهيروين في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

 كما حاز وأحرز بقصد الاتجار جوهر مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما حاز وأحرز سلاحا أبيضا "مطواة"، دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.


وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تمكنت من ضبط عاطل بدائرة مركز شرطة الخانكة، لممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة بيضاء، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة تم ضبط المتهم وبحوزته المواد المخدرة.
 

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته الغير مشروعة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبسه علي ذمة التحقيقات إلي أن أحالته للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.

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