أحمد الطيب يكشف عن مفاجأة صادمة لجماهير الأهلي بشأن كولر

كشف المعلق الرياضي أحمد الطيب مصير السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حال خسارته بطولة السوبر المصري.

وكتب أحمد الطيب عبر حسابه علي فيسبوك "بعد خسارته 3 بطولات متتالية من الطبيعى ان يلعب كولر بلاعبيه الاساسين، لست مع من يهاجمه ويطالبه بإراحة نجوم الفريق فى مبارتى السوبر بالإمارات.

وتابع "خسارة الأهلى للبطولة الرابعة فى أربعة أشهر قد تطيح بالمدرب صاحب ألقاب خماسية الموسم الواحد إلى خارج أسوار النادى و يبقى السؤال ما هو سرّ إختفاء اليو ديانج"

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الفوز على نظيره سيراميكا كليوباترا، والتأهل لنهائي كأس السوبر المصري، عن طريق هدف عكسي سجله لاعب سيراميكا بتمريرة من إمام عاشور.

موعد مباراة الأهلي ضد فيوتشر في نهائي كأس السوبر المصري

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره فريق فيوتشر مساء الخميس القادم، في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة ضمن منافسات نهائي كأس السوبر المصري في موسمه الجديد.