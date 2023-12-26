عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قائد الجيش الأوكراني يعترف بسقوط مدينة مارينكا في قبضة القوات الروسية

صدى البلد

اعترف القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، اليوم الثلاثاء، بخسارة مدينة مارينكا في غرب دونيتسك.

وحسب صحيفة “جلافريد” الأوكرانية، قال زالوجني: "مدينة مارينكا لم تعد موجودة.. انسحبت القوات الأوكرانية من الضواحي الغربية للمدينة: في بعض الأماكن تمركزت بالقرب من مارينكا، وفي أماكن أخرى أبعد قليلاً".

وأمس، أعلن الجيش الروسي، السيطرة علي مدينة مارينكا بالكامل في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وأكد وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، أن السيطرة على المدينة ستجعل من الممكن حماية دونيتسك بشكل أكثر فعالية من نيران القوات المسلحة الأوكرانية.

وأوضح شويجو، أنه خلال معارك مارينكا، تميز قوات الفرقة 150 الشهيرة بشكل خاص.

تعليق صادم من قائد الجيش الأوكراني علي تصريح زيلينسكي بشأن التعبئة

نستهدف إنتاج مليون طائرة مسيرة.. الرئيس الأوكراني يعقد اجتماعا عسكريا رفيع المستوى

بدوره، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن القوات المشاركة في السيطرة على منطقة مارينكا في دونيتسك، يستحقون جوائز الدولة، وأمر بإعداد مقترحات لمكافأة جميع أولئك الذين تميزوا.

وحسب وسائل إعلام روسية، قال بوتين، في اجتماع مع وزير الدفاع، سيرجي شويجو: "أعلم أن جنودنا قاتلوا بأقصى درجات الكرامة ويستحقون بالتأكيد جوائز الدولة.. يرجى تقديم عرض لكل شخص تعتبرونه الأكثر تميزا".

مارينكا دونيتسك زالوجني الجيش الأوكراني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بكاء إمام عاشور يحسم الجدل بشأن ندمه على الانتقال للأهلي .. شاهد

شهود عيان للقاهرة الإخبارية: إسقاط جسم طائر على بعد ٢ كم من سواحل مدينة دهب المصرية

أحسن لاعب بالأهلي.. حسن المستكاوي يشيد بتأهل الأحمر إلى نهائي السوبر

عيار 21 يسجل رقما تاريخيا.. أسباب اضطراب أسعار الذهب في السوق المحلية

50 جنيها| تراجع غير متوقع في أسعار الدواجن الآن.. وهذا ثمن البيض

تحركات بسعر الذهب الآن في مصر.. وعيار 21 غير متوقع

«الذهب اتجنن»| الأصفر يسجل أعلى قمة في تاريخه محليًا.. وعيار 21 مفاجأة

أمطار رعدية على القاهرة بعد ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد| فيديو

موضوعات متعلقة

عملية مشتركة.. المقاومة الفلسطينية تعلن الإجهاز على قوة إسرائيلية متحصنة بمنزل

إصابات مؤكدة.. حزب الله يقصف مقر قيادة لجيش الاحتلال الإسرائيلي

إجراء عاجل من اليابان ضد يحيي السنوار وكبار قادة حماس

تعليق صادم من قائد الجيش الأوكراني علي تصريح زيلينسكي بشأن التعبئة

بيان عاجل من الشرطة الهندية بعد وقوع إنفجار قوي قرب السفارة الإسرائيلية

رئيس الكونغو الديمقراطية يعرب عن تقديره لمساهمة مصر في دعم العملية الانتخابية

عملية منخفضة الكثافة وطويلة المدى.. جيش الاحتلال يحول استراتيجيته في غزة

انفجار قوي قرب السفارة الإسرائيلية في نيودلهي بـ الهند

ترشيحاتنا

زعيم المعارضة الإسرائيلية: لو حدث 7 أكتوبر في عهدي لاستقلت بنفس اليوم

للتقديم لمعاون نيابة إدارية.. كيفية استخراج فيش جنائي 2023

أخذوا جثامينهم.. مقبرة جماعية في غزة بسبب القصف الإسرائيلي للمدنيين |شاهد

مجلس الفروسية: قرار وزير الرياضة غير دستوري ويخترق الميثاق الأولمبي

رئيس الوزراء يستعرض نتائج المشاركة في مؤتمر COP28 بدبي

بجانب العبوة الناسفة.. العثور على رسالة تهديد للسفير الإسرائيلي في الهند


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامات غير متوقعة تكشف الزبادي الفاسد من السليم .. تعرف عليها

احتفالات رأس السنة لنجوم الزمن الجميل| نعيمة عاكف تضع "شطة" فى قهوة النابلسي.. فستان سامية جمال يتمزق.. الاستعمار يسكب الخمر على حسن فايق.. هدى سلطان تتلقى عرض زواج من رجل سبعينى

المنطقة الغربية العسكرية تنفذ عدداً من الأنشطة المجتمعية لخدمة أبناء محافظة مطروح

يمكنهم الإنجاب دون تزاوج.. إليكم أغرب 5 حيوانات حول العالم| صور

فيديو

السفاح الصامت كلمة السر.. كشف غموض مصرع أسرة كاملة في الشرقية «فيديوجراف»

35 مليون متابع في 9 ساعات|كلمات محمد صلاح عن غزة تلهب المشاعر «فيديوجراف»

منخفض جوي وأمطار تضرب البلاد .. ماذا سيحدث ؟

الموعد الرسمي لزيادة الحد الأدنى للأجور | تعرف عليه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

اﻟﻤﺰﻳﺪ