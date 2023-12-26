عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تعليق صادم من قائد الجيش الأوكراني علي تصريح زيلينسكي بشأن التعبئة

زالوجني وزيلينسكي
زالوجني وزيلينسكي

قال القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، اليوم الثلاثاء، إن القيادة العسكرية لم تتقدم حتى الآن بطلب لتعبئة 500 ألف شخص، كما صرح الرئيس فولوديمير زيلينسكي سابقًا.

وحسب قناة “رادا” الأوكرانية، قال زالوجني، إن “القيادة العسكرية لم تتقدم بأي طلب بشأن أي أرقام أو ما شابه”.

واعترف زالوجني، بأن القوات المسلحة الأوكرانية لديها احتياجات معينة من الناس لتغطية النقص وتشكيل وحدات عسكرية جديدة.

ورفض القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، الكشف عن الاحتياجات، مشيرًا إلى أن هذا سر من أسرار الدولة.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن الجيش الأوكراني حقق انتصارا كبيرا على روسيا في البحر الأسود.

زيلينسكي يهنئ سلاح الجو الأوكراني على نجاحه في استهداف سفينة حربية روسية

زيلينسكي: الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت خمس طائرات روسية في أسبوع

وأوضح زيلينسكي، في تصريحات له، أن “الجيش الأوكراني يريد تعبئة ما يصل إلى نصف مليون مواطن”.

وأكد الرئيس الأوكراني، أن “أوكرانيا ستتسلم العديد من منظومات باتريوت الجديدة لتزويد قوات الدفاع الجوي بها”.

زيلينسكي الجيش الأوكراني روسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بكاء إمام عاشور يحسم الجدل بشأن ندمه على الانتقال للأهلي .. شاهد

شهود عيان للقاهرة الإخبارية: إسقاط جسم طائر على بعد ٢ كم من سواحل مدينة دهب المصرية

أحسن لاعب بالأهلي.. حسن المستكاوي يشيد بتأهل الأحمر إلى نهائي السوبر

50 جنيها| تراجع غير متوقع في أسعار الدواجن الآن.. وهذا ثمن البيض

عيار 21 يسجل رقما تاريخيا.. أسباب اضطراب أسعار الذهب في السوق المحلية

«الذهب اتجنن»| الأصفر يسجل أعلى قمة في تاريخه محليًا.. وعيار 21 مفاجأة

صدمة لجماهير الأهلي قبل مواجهة فيوتشر في نهائي السوبر المصري

أمطار رعدية على القاهرة بعد ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد| فيديو

موضوعات متعلقة

بيان عاجل من الشرطة الهندية بعد وقوع إنفجار قوي قرب السفارة الإسرائيلية

رئيس الكونغو الديمقراطية يعرب عن تقديره لمساهمة مصر في دعم العملية الانتخابية

عملية منخفضة الكثافة وطويلة المدى.. جيش الاحتلال يحول استراتيجيته في غزة

انفجار قوي قرب السفارة الإسرائيلية في نيودلهي بـ الهند

انقطاع كامل لخدمات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة

انقطاع الكهرباء في إسرائيل بالكامل.. والاحتلال يعلن السبب

لبحث تخفيف حدة الحرب.. مسئول إسرائيلي كبير يزور البيت الأبيض

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدينة طولكرم الفلسطينية

ترشيحاتنا

اعرف فاتورة الكهرباء لشهر ديسمبر 2023 برقم العداد

إصابات مؤكدة.. حزب الله يقصف مقر قيادة لجيش الاحتلال الإسرائيلي

إبراهيم فايق يتغني بالأهلي: ألف مبروك لـ بابا الشغلانة

بسبب اغتيال موسوي.. إعلام عبري: إيران وراء حادث سفارة تل أبيب بنيودلهي

إجراء عاجل من اليابان ضد يحيي السنوار وكبار قادة حماس

مصادر: عزل حطب من رئاسة اللجنة الأوليمبية.. وإدريس أو العريان قائما بالأعمال


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المنطقة الغربية العسكرية تنفذ عدداً من الأنشطة المجتمعية لخدمة أبناء محافظة مطروح

يمكنهم الإنجاب دون تزاوج.. إليكم أغرب 5 حيوانات حول العالم| صور

هتلبس أيه في رأس السنة.. الأرصاد تفاجئ المواطنين.. ايه الحكاية

حصاد 2023.. نجوم ونجمات دخلن القفص الذهبي

فيديو

السفاح الصامت كلمة السر.. كشف غموض مصرع أسرة كاملة في الشرقية «فيديوجراف»

35 مليون متابع في 9 ساعات|كلمات محمد صلاح عن غزة تلهب المشاعر «فيديوجراف»

منخفض جوي وأمطار تضرب البلاد .. ماذا سيحدث ؟

الموعد الرسمي لزيادة الحد الأدنى للأجور | تعرف عليه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

اﻟﻤﺰﻳﺪ