تعليق صادم من قائد الجيش الأوكراني علي تصريح زيلينسكي بشأن التعبئة

قال القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، اليوم الثلاثاء، إن القيادة العسكرية لم تتقدم حتى الآن بطلب لتعبئة 500 ألف شخص، كما صرح الرئيس فولوديمير زيلينسكي سابقًا.

وحسب قناة “رادا” الأوكرانية، قال زالوجني، إن “القيادة العسكرية لم تتقدم بأي طلب بشأن أي أرقام أو ما شابه”.

واعترف زالوجني، بأن القوات المسلحة الأوكرانية لديها احتياجات معينة من الناس لتغطية النقص وتشكيل وحدات عسكرية جديدة.

ورفض القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، الكشف عن الاحتياجات، مشيرًا إلى أن هذا سر من أسرار الدولة.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن الجيش الأوكراني حقق انتصارا كبيرا على روسيا في البحر الأسود.

وأوضح زيلينسكي، في تصريحات له، أن “الجيش الأوكراني يريد تعبئة ما يصل إلى نصف مليون مواطن”.

وأكد الرئيس الأوكراني، أن “أوكرانيا ستتسلم العديد من منظومات باتريوت الجديدة لتزويد قوات الدفاع الجوي بها”.