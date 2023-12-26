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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تزيد في الشتاء.. 5 وصفات طبيعية لعلاج القشرة| أبرزها الحلبة

صدى البلد

تعد القشرة من المشكلات الشائعة بين الرجال والنساء خلال فصل الشتاء وتسبب حكة شديدة وتساقط الشعر.

فيما يلي 5 علاجات منزلية بسيطة في الشتاء للحد من القشرة، وفقا لما جاء في موقع هيلث شوتس.

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1. زيت جوز الهند والليمون
حمض الستريك الموجود في الليمون ينظف فروة الرأس وزيت جوز الهند يغذيها ويساعد هذان المكونان معًا على منع القشرة والقضاء عليها.


وإليك كيفية استخدامه: كل ما تحتاجه هو ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند الدافئ الممزوج بكمية متساوية من عصير الليمون ودلكيه بلطف على فروة الرأس واتركيه لمدة 20 دقيقة قبل غسل الشعر بالشامبو.

2. زيت اللوز وزيت شجرة الشاي
يتمتع زيت شجرة الشاي بخصائص مضادة للفطريات ومضادة للميكروبات، وهو أحد أفضل الحلول لعلاج قشرة الرأس في المنزل كما أنه يساعد على التخلص من الجلد الميت والتراكمات الكيميائية ومن ناحية أخرى، يساعد زيت اللوز على موازنة الفطريات والخميرة التي تسبب القشرة.

 

وإليك كيفية استخدامه: امزجي قطرتين من زيت شجرة الشاي مع 50 مل من زيت اللوز ودلكي فروة الرأس بلطف ويغسل بالشامبو العادي بعد 30 دقيقة.

3. الصبار والنيم
يتمتع كلاهما بخصائص ممتازة مضادة للبكتيريا والفطريات ويشكلان مزيجًا ممتازًا لمكافحة القشرة كما أنها أفضل مزيج لأنها تأتي بخصائص مهدئة ومبردة.


وإليك كيفية استخدامه: امزجي ملعقتين كبيرتين من جل الصبار مع 10-15 ورقة نيم طازجة و ضعي المزيج الناعم على فروة رأسك وحتى على الشعر واتركيه لمدة 30 دقيقة واغسليه بشامبو مضاد للقشرة.


4. قناع الحلبة مع خل التفاح للشعر
تحتوي الحلبة على حمض النيكوتينيك والبروتين الذي يمنع القشرة ويغذي فروة الرأس وبالتالي يمكن أن يعزز نمو الشعر أيضًا بينما من ناحية أخرى، يتحكم خل التفاح في قشرة الرأس ويقوي الشعر، ويوازن مستوى الرقم الهيدروجيني لفروة الرأس.

وإليك كيفية استخدامها: انقعي حوالي ملعقتين كبيرتين من أوراق أو بذور الحلبة طوال الليل ثم اطحنيها في الصباح وأضيفي نصف ملعقة صغيرة من خل التفاح واخلطيه جيدًا.

يوضع على فروة الرأس والشعر ويترك لمدة نصف ساعة واغسلي شعرك بشامبو جيد ضد القشرة ولا تنسي وضع البلسم بعد ذلك.

الحلبة لعلاج القشرة
الحلبة لعلاج القشرة


5 قناع الموز والليمون والعسل
هذه المكونات الثلاثة تعالج القشرة وترطب الشعر وتنظف فروة الرأس عن طريق إزالة التراكمات.

وإليك كيفية استخدامه: اهرسي موزة وأضيفي إليها بضع قطرات من الليمون وملعقة صغيرة من العسل لعمل قناع ويوضع على فروة الرأس ويغسل بعد 30 دقيقة.

تأكدي من غسل شعرك بالشامبو مرتين في الأسبوع حتى في فصل الشتاء، وإذا كانت القشرة شديدة جدًا فمن الأفضل استشارة طبيب الأمراض الجلدية لتلقي العلاج الفوري.
 

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