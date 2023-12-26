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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

وزير الشباب والرياضة يشهد المقابلات الشخصية للمتقدمين للمهرجان العالمي بروسيا 2024

صدى البلد

شَهِدَ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، المقابلات الشخصية للمتقدمين للمهرجان العالمي للشباب روسيا ٢٠٢٤، وذلك في إطار الاستعدادات الخاصة بالاختيارات النهائية للوفد الشبابي والذي سيمثل مصر في المهرجان.

في كلمته للمتقدمين، أكد الدكتور أشرف صبحي أن هذا المهرجان فرصة حقيقية للشباب المصري للتفاعل مع الشباب من جميع أنحاء العالم، وتبادل الأفكار والمعارف والخبرات فى مجالات مختلفة مثل الثقافة والفنون والتكنولوجيا والعلوم والرياضة، فضلاً عن تعزيز  التفاهم العالمى على المستوي الشبابي، والعمل علي توطيد أواصر التعاون فى مجالي الشباب والرياضة مع كافة الدول فى ضوء توجيهات القيادة السياسية.

ولفت صبحى إلى حرص وزارة الشباب والرياضة على تطوير برامج التبادلات الشبابية مع مختلف الدول بالشكل الذى يُسهم فى تعميق العلاقات الشبابية، وتعزيز الدبلوماسية الشبابية المصرية مع مختلف الدول الشقيقة، وتبادل الثقافات بين الشباب المصرى ونظرائهم مع مختلف الدول، ونقل التجربة المصرية فى تدريب وتمكين وتنمية مهارات الشباب.

وأشار  وزير الشباب والرياضة إلي أن هناك استعدادات مكثفة لخروج النسخة الحالية من المهرجان في أفضل صورة، وأن هناك تنسيقا مستمرا واجتماعات على مدار الساعة بين أعضاء اللجنة المصرية التحضيرية للمهرجان، مشيدًا بالإجراءات الخاصة بالتقييم وانتقاء المشاركين والتي تتم بشفافية تامة ووفقا لنظام التقيم الإلكتروني المصمم من قبل الجانب الروسي.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن الوزارة كانت حريصة مع اللجنة التحضيرية على وضع قواعد واضحة لاختيار المشاركين مع تقييم عادل للمستوى المعرفى الذى يتمتع به كل مشارك، وإجادة اللغات الأجنبية مع تمثيل عادل للجنسين ومراعاة التوزيع الجغرافي.

حضر المقابلات اللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، مصطفى مجدي معاون الوزير للسياسات، ومن اللجنة التحضيرية للمهرجان والتي تضم كلا من المهندس أحمد براني "عضو البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة" رئيسا للجنة، والدكتور عبدالله الباطش مساعد وزير الشباب والرياضة للسياسات والتنمية الشبابية مقرراً، وشريف جاد "رئيس جمعية خريجي الجامعات الروسية والسوفيتية" أميناً عاماً، والدكتور ناجى الشهابي "رئيس حزب الجيل" عضواً.

تقدم للمشاركة في المهرجان ٤٥٠٠ شاب وفتاة من مصر، بالإضافة إلى ١٢٠ من النشء في الفئة العمرية من (١٣-١٧) عام، مشيراً إلى أن هذا العدد الكبير الذى سجل للمشاركة، جعل من مصر الدولة الأولى في المنطقة العربية والثانية علي مستوى العالم من حيث عدد الراغبين في المشاركة، وهو ما يدل على عمق العلاقات بين الشعبين المصري والروسي.

جدير بالذكر أنّ مهرجان العالمي للشباب في روسيا سيعقد دورته الـ ٢٠ بمشاركة ٢٠ ألف شاب نصفهم من روسيا، ويمثلون ١٨٧ دولة، وهو رقم قياسي من حيث عدد الدول المشاركة في تاريخ المهرجان منذ تأسيسه، وتشهد هذه الدورة إقبالا عربياً كبيراً، حيث وصل عدد المشاركين من الدول العربية الي ٦٥٠٠ متقدم من الشباب العرب منهم ٤٥٠٠ من مصر وحدها، وهو ما يعكس الاهتمام الكبير من الشباب المصرى للمشاركة في فعاليات المهرجان العالمي الشباب في روسيا.

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