عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إعلان النتيجة يوميا.. بنات عين شمس: 27 ألف طالبة تؤدن امتحانات الترم الأول

طلاب جامعات
طلاب جامعات

أعلنت كلية البنات جامعة عين شمس، اماكن لجان الفرقة الاولى والثانية والثالثة والرابعة لامتحانات دور يناير 2023-2024 ويمكن للطالبات معرفة الاماكن من خلال هذا الرابط اضغط هنا.

كشفت الدكتورة أميرة يوسف، عميدة كلية البنات بجامعة عين شمس، أن امتحانات الفصل الدراسى الأول تجري حتي منتصف يناير القادم على مستوى البكالوريوس والليسانس والدراسات العليا، لافتة إلى أنه تم البدء فى تجهيز الاختبارات الاليكترونية للطلاب وتجهيز الكنترولات.

 

وأشارت عميدة كلية البنات بجامعة عين شمس، إلى أن هناك تحول رقمى كامل فى العملية الامتحانية وتظهر النتيجة فى نفس يوم الامتحان.

وأضافت أن كل الامتحانات إليكترونية وتكون عبارة عن اختيار من متعدد، أما فى امتحانات الدراسات العليا تكون الاختبارات مزيج بين اختبارات اليكترونية وأخرى مقالية أما الكنترولات بالكامل تحولت لرقمية.

ولفتت إلى أن هناك ما يقرب من 27 ألف طالبة يؤدون الامتحانات على 3 فترات يوميا حيث تجرى الاختبارات لبعض الفرق على مدار د يومين فى الأسبوع وأخرى 3 أيام فى الأسبوع.

 

واوضحت، ان الكلية وضعت خطة استباقيةلامتحانات الفصل الدراسي الاول، من حيث تجهيز قاعات الامتحانات مع مراعاه مساحات بين مناسبة بين الطلاب.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأحد والإثنين الأسبوع القادم إجازة بأمر البنك المركزي لهذا السبب

عيار 21 يسجل رقما تاريخيا.. أسباب اضطراب أسعار الذهب في السوق المحلية

استبعاد الشناوي والشحات والونش من قائمة كأس الأمم..ولغز اختيار فيتوريا لـ عبدالله السعيد

تحرك عسكري عاجل من جيش الاحتلال للعثور على يحيي السنوار

وضع لها مخدر في العصير.. طالبة المطرية ضحية علاقة آثمة

شهود عيان للقاهرة الإخبارية: إسقاط جسم طائر على بعد ٢ كم من سواحل مدينة دهب المصرية

رشاوي لتسريب معلومات سرية.. إحالة مدير إدارة الكسب غير المشروع و6 آخرين للجنايات

رونالدو ينفرد بصدارة قائمة هدافي العالم في 2023

ترشيحاتنا

بيان عاجل من حماس بعد جريمة حرب إسرائيلية بحق شهداء غزة

اللجنة الأولمبية: إيقاف هشام حطب.. وياسر إدريس قائما بالأعمال

اتصال هاتفي عاجل من بايدن بأمير قطر بشأن غزة |ماذا يحدث؟

صلاح خارج المنافسة.. هالاند يحصد جائزة جديدة في 2023

ما هي السرعة التي تؤثر على صحة الصلاة؟ دار الإفتاء ترد

وعود سعودية بإطلاق مشاريع جديدة.. الرئيس التونسي يلتقي وزير الصناعة بالمملكة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب الزبادي.. لن تصدق ما فعلته فتاة تشيلية في أخيها

استبعاد الشناوي والشحات والونش من قائمة كأس الأمم..ولغز اختيار فيتوريا لـ عبدالله السعيد

هنري ميلر .. منعت روايته الأولى 27 عاما ما قصته؟

تزيد في الشتاء.. 5 وصفات طبيعية لعلاج القشرة| أبرزها الحلبة

فيديو

عملت حاجات كتير| إلهام شاهين تكشف سبب رشاقتها .. خاص

جنون الذهب مستمر| السبب الحقيقي وراء ارتفاع أسعاره

صدمة للتجار بسبب الدولار المجمد.. ومفاجأة تنتظر أسعار الفائدة

رامي إمام يكشف عن التعاون مع ياسمين صبري: موهبة مميزة ومتطورة |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

اﻟﻤﺰﻳﺪ