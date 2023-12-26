إعلان النتيجة يوميا.. بنات عين شمس: 27 ألف طالبة تؤدن امتحانات الترم الأول

أعلنت كلية البنات جامعة عين شمس، اماكن لجان الفرقة الاولى والثانية والثالثة والرابعة لامتحانات دور يناير 2023-2024 ويمكن للطالبات معرفة الاماكن من خلال هذا الرابط اضغط هنا.

كشفت الدكتورة أميرة يوسف، عميدة كلية البنات بجامعة عين شمس، أن امتحانات الفصل الدراسى الأول تجري حتي منتصف يناير القادم على مستوى البكالوريوس والليسانس والدراسات العليا، لافتة إلى أنه تم البدء فى تجهيز الاختبارات الاليكترونية للطلاب وتجهيز الكنترولات.

وأشارت عميدة كلية البنات بجامعة عين شمس، إلى أن هناك تحول رقمى كامل فى العملية الامتحانية وتظهر النتيجة فى نفس يوم الامتحان.

وأضافت أن كل الامتحانات إليكترونية وتكون عبارة عن اختيار من متعدد، أما فى امتحانات الدراسات العليا تكون الاختبارات مزيج بين اختبارات اليكترونية وأخرى مقالية أما الكنترولات بالكامل تحولت لرقمية.

ولفتت إلى أن هناك ما يقرب من 27 ألف طالبة يؤدون الامتحانات على 3 فترات يوميا حيث تجرى الاختبارات لبعض الفرق على مدار د يومين فى الأسبوع وأخرى 3 أيام فى الأسبوع.

واوضحت، ان الكلية وضعت خطة استباقيةلامتحانات الفصل الدراسي الاول، من حيث تجهيز قاعات الامتحانات مع مراعاه مساحات بين مناسبة بين الطلاب.