قوات الاحتلال تقتحم مدينة طولكرم ومخيم نور شمس

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، مدينة طولكرم ومخيم نور شمس.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، اقتحمت قوات الاحتلال بآلياتها وجرافاتها العسكرية طولكرم من محورها الغربي، فيما توجهت قوة أخرى من جهة دوار المحاكم باتجاه مخيم نور شمس شرق المدينة، وتمركزت في حي المنشية وفرضت حصارًا مشددًا عليه.

وأضافت أن دوريات الاحتلال اقتحمت في وقت سابق حي الرشيد في ضاحية ذنابة شرق طولكرم المتاخم لمخيم نور شمس، ونشرت الكمائن في المنطقة.

وجابت طائرات الاستطلاع سماء المدينة وضواحيها ومخيماتها، وسط اندلاع مواجهات عنيفة في المخيم.

يُذكر أن هذا الاقتحام هو الثاني خلال 24 ساعة وأسفر عن تدمير وتخريب ممتلكات المواطنين وقصف منازلهم.