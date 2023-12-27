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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جولة صباحية لمحافظ الغربية لمتابعة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمركز بسيون

محافظ الغربية
محافظ الغربية

أكد الأستاذ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن هناك تحديات كبيرة ومجهودات أكبر بذلتها الدولة المصرية في بناء الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال : بدأت الدولة العمل بخطى ثابتة بكافة القطاعات على حد سواء وفتح كافة المجالات للتأكيد على أن الدولة المصرية قادرة على تحدي الصعاب بل وقهرها، وكان لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي من بين القطاعات الحيوية نصيبا كبيرا من اهتمام ومجهودات الدولة، لتبدأ في وضع وتنفيذ خطة متكاملة لوصول كوب مياه نظيف للجميع، وخدمة القرى التي عانت سنوات طويلة ماضية بالصرف الصحي، فسطرت إنجازات بدأتها في 2014 حتى الآن، وما زالت مستمرة في التعمير والنهوض بالدولة.

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جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها محافظ الغربية في السابعة من صباح اليوم لمتابعة الاعمال بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمركز بسيون.

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بدأت الجولة بمتابعة الأعمال بمحطة معالجة الصرف الصحي بقرية جناج بمركز بسيون ضمن مشروع (الميجا) البرنامج القومي لخدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية بمحافظة الغربيةSRSSP حيث تقام محطة تنقية جناج على مساحه ٣ أفدنة بسعة ٧٠٠٠ متر مكعب وتخدم ٧ قرى ووصلت نسبة التنفيذ بها الى 70 %.

وتابع المحافظ جولته بتفقد محطة تنقية نجريج والتي تقام على مساحة 6000 متر مكعب وتخدم ٥ قرى ووصلت نسبة التنفيذ بها الى ٦٥ %.

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