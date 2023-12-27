ترامب وهتلر.. لماذا صار الرئيس السابق مرادفا للانتقام والديكتاتورية في أمريكا؟

أظهر استطلاع للرأي ماذا يريد دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق من ولاية ثانية في حكم البيت الأبيض، وأن رغبته في الحكم مرة أخرى تتمحور حول "الانتقام" و"الديكتاتورية"، وفق ما ذكرت صحيفة “ذا ديلي بيست” الأمريكية.

ونشرت صحيفة “ذا ديلي ميل” استطلاعا طُلب فيه من 1000 ناخب محتمل اختيار كلمة واحدة لوصف ما يريده كل من جو بايدن ودونالد ترامب لفترتيهما الثانية المحتملة.

وكانت آراء المستطلعين حول ما يريده ترامب تدور حول كلمات "الانتقام" فـ"السلطة" ثم "الاقتصاد"، وبعدها الرغبة في "الديكتاتورية" والنزعة الديكتاتورية لترامب.

وبالمقارنة، بالنسبة لبايدن كانت الكلمات الأكثر وصفا لرغبته في الحكم مرة أخرى هي: "لا شيء" يليها "الاقتصاد" فـ"السلام".

ويأتي ذلك بعد أيام قليلة من إعلان ترامب لحشود انتخابية أنه “ليس تلميذاً لهتلر” بعد أن ظهرت معلومات تقول إن ترامب يحتفظ بخطب الديكتاتور الألماني أدولف هتلر بجانب سريره.

وسبق وقال ترامب لقناة “فوكس نيوز”، إنه لن يكون ديكتاتورا "إلا في اليوم الأول للحكم".

كما تعرض ترامب لانتقادات لاستخدامه خطبًا مشابهة لخطب هتلر عام 1925.

وأشار ترامب في خطاب ألقاه خلال حملته الانتخابية إلى أن المهاجرين غير الشرعيين "يسممون دماء بلادنا".

ونفى لاحقًا معرفته بأن مصطلح "تسمم الدم" مرتبط بهتلر، وزعم: "لم أقرأ كتاب كفاحي أبدًا".