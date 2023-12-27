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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مواصفات رينو تالينت 2024 بالسعودية

مواصفات رينو تالينت
مواصفات رينو تالينت موديل 2024

كشفت شركة رينو عن سياراتها الجديدة المقدمة داخل السوق السعودي رينو تالينت موديل 2024 ، وتنتمي تالينت  لفئة السيارات السيدان ، وسيتم طرحها في السعودية في منتصف عام 2024 .

مواصفات رينو تالينت موديل 2024

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- أبعاد رينو تالينت موديل 2024 :

مواصفات رينو تالينت موديل 2024

تتوافر سيارة رينو تالينت موديل 2024 بطول  439‪‬6 مم، وعرض 184‪‬8 مم، وارتفاع 150‪‬1 مم، وبها قاعدة عجلات بطول  264‪‬9 مم . ‬‬‬‬

- مواصفات رينو تالينت موديل 2024 :

زودت سيارة رينو تالينت موديل 2024 بالعديد من المميزات والتجهيزات المتطورة منها، شبك أمامي مطعم بشرائح من الكروم ، وبها شعار رينو أسفل فتحة التهوية، وبها مصابيح أمامية هالوجينية، ومصابيح نهارية ، ومصابيح ضباب دائرية في جوانب الصداد الأمامي، وحساسات أمامية، وبها مرايات جانبية كهربائية بلونين، ومقابض أبواب بلون هيكل السيارة، وجنوط مقاس 16 بوصة.

مواصفات رينو تالينت موديل 2024

بالإضافة الي أن سيارة رينو تالينت موديل 2024 تحتوي علي جناح غطاء لـ صندوق الأمتعة، وبها مصابيح خلفية هالوجين، وحساسات خلفية ، وكاميرا خلفية ، وبها شاشة معلومات والترفيه مقاس 8 بوصه، وبها نظام آبل كار بلاي، و أزرار دائرية للتحكم بمكيف الهواء، وشاشة لوحة عدادات مقاس 4‪.‬3 بوصة. عجلة قيادة متعددة الوظائف، ومنافذ UCB، ومثبت سرعة ، وفرامل إلكترونية ، وبها نظام بطاقة رينو الذي يسمح بفتح الأبواب وغلقها آليا ، وبها نظام لفتح صندوق الأمتعة بدون استخدام اليدين .

- محرك رينو تالينت موديل 2024 :

مواصفات رينو تالينت موديل 2024

زودت سيارة رينو تالينت موديل 2024 بمحرك 3 سلندر سعه 1000 سي سي تيربو ، وتنتج قوة تصل الي 100 حصان، وبها عزم دوران 140 نيوتن/متر، وتنقل قوة السيارة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك ، ويصل سعه خزان وقودها الي 50 لتر .

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